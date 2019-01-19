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Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе

20.01.2019 — Разное | Полесская правда  
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Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
«Вдвоём по жизни и в профессии». Под таким названием в Пинском районе впервые провели торжественное чествование семейных педагогических пар.  Получилось очень интересное мероприятие, которое принесло его участникам массу положительных эмоций.

Педагогов района гостеприимно встречала Городищенская средняя школа. Главными действующими лицами праздника стали педагогические семьи, которых на протяжении многих лет объединяли общие радости и печали, общие воспоминания, семьи, которые, невзирая на неурядицы и жизненные проблемы, не распались, а стали еще крепче. В разные годы в школах района трудилось около 50 супружеских пар! Они с гордостью и достоинством вместе: и в жизни, и в профессии. Также участниками мероприятия стали учителя и руководители учреждений образования, сотрудники отдела по образованию Пинского райисполкома – все те, кто работает на ниве образования сегодня. К слову, сейчас в нашем районе насчитывается 47 супружеских пар педагогов.

С приветственными словами и теплыми пожеланиями к гостям обратились начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Алла Ивановна Приловская и председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Галина Алексеевна Стасевич.

Для участников праздника была подготовлена насыщенная программа, которую замечательно провели ведущие Ольга и Николай Пригодичи, педагоги Молотковичской средней школы. Они знакомили с педагогическими парами, рассказывали об их судьбах, профессиональном пути, достижениях и заслугах. В торжественной обстановке вручались дипломы отдела по образованию и районного комитета профсоюза работников образования и науки в различных номинациях.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Так, диплом в номинации «За любовь и верность» вручили Галине Яковлевне и Николаю Игнатьевичу Пятерко.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
В номинации «Бодрость духа» победу одержали Таисия Григорьевна и Григорий Петрович Бабичи.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
В номинации «На одной волне» отметили Раису Степановну и Леонида Ивановича Бохонко.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Звание «Самая спортивная и активная пара» присвоили Зинаиде Михайловне и Александру Ивановичу Войтовым.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
В номинации «Семейное мастерство» были награждены Галина Владимировна и Феликс Брониславович Хрущелевские.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Анна Тихоновна и Василий Васильевич Долмат получили диплом в номинации «Семья – источник вдохновения».

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Галина Ивановна и Николай Николаевич Сидорук – в номинации «Результаты и показатели».

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Дипломом «Семья – хранители традиций» отмечены Елена Алексеевна и Павел Иванович Коховец.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Дипломом «Признательность и уважение» – Елена Николаевна и Федор Петрович Корольчук.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
В номинации «Позитивный союз» удостоены награды Любовь Сергеевна и Виталий Григорьевич Диковицкие.

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Галина Григорьевна и Василий Александрович Полховские победили в номинации «Гостеприимная пара».

Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
Тамара Федоровна и Виктор Тимофеевич Кириковичи – «Самая оптимистичная пара».

Все супружеские пары получили сувениры – символ крепкого союза, оберег любви, семейного благополучия, верности и взаимоуважения.

О прекрасных семейных парах, их трудовых биографиях рассказывали ветераны педагогического труда Мария Елисеевна Лемешевская, Валентина Александровна Левицкая, председатель районного совета ветеранов педагогического труда Галина Станиславовна Козубовская. Много добрых слов адресовал педагогам Федор Петрович Корольчук. Поздравили всех коллег с новогодними и рождественскими праздниками директор Жидченской школы Александр Михайлович Дубина и его супруга Светлана Ивановна.

В зале царила очень теплая и душевная атмосфера. Педагоги-ветераны смогли пообщаться друг с другом, поделились воспоминаниями и секретами мастерства с молодым поколением учителей. Прекрасным подарком присутствовавшим стали яркие танцевальные и музыкальные номера. Выступали представители Молотковичской средней школы, танцевальный коллектив «Подсолнухи», Зинаида Михайловна Войтова, вокальный коллектив Городищенского СДК.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

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