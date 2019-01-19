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Торжественное чествование семейных педагогических пар впервые прошло в Пинском районе
20.01.2019 — Разное | Полесская правда
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Педагогов района гостеприимно встречала Городищенская средняя школа. Главными действующими лицами праздника стали педагогические семьи, которых на протяжении многих лет объединяли общие радости и печали, общие воспоминания, семьи, которые, невзирая на неурядицы и жизненные проблемы, не распались, а стали еще крепче. В разные годы в школах района трудилось около 50 супружеских пар! Они с гордостью и достоинством вместе: и в жизни, и в профессии. Также участниками мероприятия стали учителя и руководители учреждений образования, сотрудники отдела по образованию Пинского райисполкома – все те, кто работает на ниве образования сегодня. К слову, сейчас в нашем районе насчитывается 47 супружеских пар педагогов.
С приветственными словами и теплыми пожеланиями к гостям обратились начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Алла Ивановна Приловская и председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Галина Алексеевна Стасевич.
Для участников праздника была подготовлена насыщенная программа, которую замечательно провели ведущие Ольга и Николай Пригодичи, педагоги Молотковичской средней школы. Они знакомили с педагогическими парами, рассказывали об их судьбах, профессиональном пути, достижениях и заслугах. В торжественной обстановке вручались дипломы отдела по образованию и районного комитета профсоюза работников образования и науки в различных номинациях.
Все супружеские пары получили сувениры – символ крепкого союза, оберег любви, семейного благополучия, верности и взаимоуважения.
О прекрасных семейных парах, их трудовых биографиях рассказывали ветераны педагогического труда Мария Елисеевна Лемешевская, Валентина Александровна Левицкая, председатель районного совета ветеранов педагогического труда Галина Станиславовна Козубовская. Много добрых слов адресовал педагогам Федор Петрович Корольчук. Поздравили всех коллег с новогодними и рождественскими праздниками директор Жидченской школы Александр Михайлович Дубина и его супруга Светлана Ивановна.
В зале царила очень теплая и душевная атмосфера. Педагоги-ветераны смогли пообщаться друг с другом, поделились воспоминаниями и секретами мастерства с молодым поколением учителей. Прекрасным подарком присутствовавшим стали яркие танцевальные и музыкальные номера. Выступали представители Молотковичской средней школы, танцевальный коллектив «Подсолнухи», Зинаида Михайловна Войтова, вокальный коллектив Городищенского СДК.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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