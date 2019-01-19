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Завтра утром в Беларуси можно будет наблюдать полное лунное затмение
Ранним утром 21 января в Беларуси можно будет наблюдать полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Об этом
«Рано утром 21 января в Беларуси будет видно полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Находясь в фазе полнолуния Луна пересечет конус земной тени и не некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок», — пишут в Astrobel.
Начало полутеневого затмения и частных фаз полного лунного затмения будут видны из любой точки Беларуси, как и само полное лунное затмение. Но окончание затмения у нас заметно не будет — этому помешает заход Луны за западный горизонт и наступление рассвета.
Следующее полное лунное затмение, видимое из Беларуси, состоится 7 сентября 2025 года. Ближайшее частное лунное затмение пройдет 16 июля этого года.
Ниже — хронология видимости полного лунного затмения 21 января:
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Оно начнется в 5.37 утра.
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