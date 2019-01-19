Cемь последствий фастфуда для вашего тела

Что происходит с организмом, если вы регулярно едите полуфабрикаты и гамбургеры? Объясняет « Здоровье Mail.Ru ».



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Рекомендации называют пищевым мусором не только блюда из ресторанов быстрого питания, но и половину всего, что продают в супермаркетах. Супы в пакетиках, колбасы, сосиски, замороженные котлеты и пиццу, белый хлеб, сухие завтраки, кондитерские изделия и другие продукты, которые прошли глубокую переработку.

Вред в том, что в них много калорий, добавленного сахара и соли, жиров и трансжиров. При этом в дефиците полезные компоненты: клетчатка, витамины, минералы и фитонутриенты. Но такая еда кажется вкусной, поэтому легко переесть.

Вы напрасно думаете, что от пары раз ничего не будет. Представьте, что встретились с одноклассниками спустя 15 лет. Тех, кто питался неправильно каждый день, вы распознаете по «второму подбородку», жирку на талии, спине и «поплывшим» коленям. Но лишний вес будет и у тех, кто ел нежелательные продукты всего два раза в неделю. Ученые обнаружили, что за этот период такие люди прибавляют в среднем 4,5 кг.

Плохое пищеварение и запоры

Пищеварительная система работает плохо, потому что в продуктах глубокой переработки нет клетчатки. Она содержится в фасоли, чечевице, горохе, овощах всех цветов, яблочной шкурке, оболочке бурого риса, в крупах. В наггетсах, готовых салатах, бутербродах с колбасой и белым хлебом, сладких булочках ее нет. Волокна служат пищей для полезных бактерий в кишечнике и нормализуют моторику.

Высокое артериальное давление

Кровь давит на стенки сосудов, потому что организм не справляется с избытком натрия. Врачи считают, что нормально получать с пищей 2,3 г, или 2300 мг, натрия. Это количество соответствует чайной ложке поваренной соли. Если вы пообедали лапшой быстрого приготовления и перекусили копченой грудинкой — сразу получили натрий за два дня. Рыбные и мясные консервы, соусы, бульонные кубики, колбасы и мясные деликатесы — главные источники добавленной соли. Чем больше ее в рационе, тем выше риск сердечного приступа, инфаркта и инсульта, и даже риск рака желудка.

Почечная недостаточность

Почки работают 24/7. Когда натрия не хватает — откачивают его из мочи и отправляют обратно в кровь. Когда он в избытке — выводят из организма. Когда его слишком много, фильтр «засоряется». Если почки не выполняют свои функции, наступает состояние, которое врачи называют «почечная недостаточность». Кроме того, могут появиться камни — из-за пуринов, которые содержатся в сосисках и колбасах.

Если вы пьете газировку, сахар разрушает структуру почечной ткани.

Приступы астмы

Нежелательная еда учащает их количество у людей с астмой. Это происходит из-за усиления воспаления в организме — его очаг распространяется и на дыхательные пути.

Высыпания на коже

Питание и акне не связаны — эта болезнь развивается из-за сбоев в выработке гормонов. Но ее усугубляют продукты с высоким гликемическим индексом: торты, пирожные, выпечка и подслащенные напитки. Исследования показали, что у тех, кто сокращал их в рационе, уменьшался размер сальных желез и уровень воспаления.

Хроническая усталость

Рафинированные углеводы и добавленный сахар — это американские горки для вашего тела. Уровень глюкозы поднимается в крови до предела. Организм вырабатывает инсулин, чтобы расщепить ее. Избыток запасается в жировых депо с выравниванием до постоянного уровня для поддержания гомеостаза организма. Поэтому сил нет, даже если вы весь день провели на диване перед телевизором. Со временем может развиться гиперинсулинизм, инсулинорезистентность, истощение функции поджелудочной железы и сахарный диабет 2-го типа.

Рак

Ученые из Сорбонны сообщили о связи между продуктами глубокой переработки и развитием различных видов рака. Если ее количество увеличивается в рационе всего на 10%, врачи регистрируют на 10% больше случаев онкологических болезней. Тем не менее рекомендации не запрещают такие продукты полностью. В фастфуде много калорий и мало питательных компонентов. Он не должен вытеснять здоровую еду.

Но влияние рациона на рак все равно изучено недостаточно — и требует долгосрочных исследований.

Меняем пищевое поведение

Отказаться от продуктов глубокой переработки полностью невозможно — только если вы живете в глухой деревне и ведете хозяйство. Но делать ее основой вашего рациона тоже не стоит. Выбором на каждый день должны стать продукты из здоровых пищевых групп. Их всего пять:

овощи, салаты, зелень и бобовые;

фрукты;

цельнозерновые продукты (хлеб и макароны из цельного зерна, темный рис в оболочке, грубая овсянка, крупы);

растительные и животные источники белка: постное мясо и птица, рыба, яйца, тофу, орехи и семена;

маложирные молочные продукты (молоко, йогурты, кефир, сыр, творог).



Если 95% всего, что вы едите, — перечисленные продукты, немного фастфуда не повредит. Готовьте самостоятельно, изучайте свои вкусовые пристрастия. Ешьте с удовольствием, не мучайте себя чувством вины за кусочек торта — это и есть здоровое пищевое поведение. Так вы будете наслаждаться полезной едой и не переедать «нежелательной».