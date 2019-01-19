Сможете ли вы узнать культовые фильмы по одному кадру? У нас есть отличные подсказки — автомобили, которые там участвовали. Вперед, но не думайте, что все так просто. Впрочем, для истинных киноманов проблем быть не должно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест для автокиноманов. Угадай культовый фильм по кадру с автомобилем Автомобили в кино бывают еще более популярны, чем актеры, которые в них снимались. Попробуйте угадать, из какого культового фильма мы вырезали кадры с не менее...