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Тест для автокиноманов. Угадай культовый фильм по кадру с автомобилем
Сможете ли вы узнать культовые фильмы по одному кадру? У нас есть отличные подсказки — автомобили, которые там участвовали. Вперед, но не думайте, что все так просто. Впрочем, для истинных киноманов проблем быть не должно.
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Автомобили в кино бывают еще более популярны, чем актеры, которые в них снимались. Попробуйте угадать, из какого культового фильма мы вырезали кадры с не менее...
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