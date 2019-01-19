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Тест для автокиноманов. Угадай культовый фильм по кадру с автомобилем

20.01.2019 09:26 — Разное | Tut.by  
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Сможете ли вы узнать культовые фильмы по одному кадру? У нас есть отличные подсказки — автомобили, которые там участвовали. Вперед, но не думайте, что все так просто. Впрочем, для истинных киноманов проблем быть не должно.

 
 
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Автомобили в кино бывают еще более популярны, чем актеры, которые в них снимались. Попробуйте угадать, из какого культового фильма мы вырезали кадры с не менее...
 
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