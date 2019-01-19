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В аптеках Польши продают марихуану по рецепту

20.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Закон о легализации продажи марихуаны в медицинских целях вступил в силу в Польше еще в 2017 году. Однако продавать в аптеках её стали только с 17 января этого года. 

Теперь граждане Польши могут по рецепту заказать необходимый для лечения препарат. Поставляет марихуану в Польшу канадская компания Spectrum Cannabis. Лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях. По оценкам, первой партии лечебной марихуаны хватит на месяц лечения 500 пациентов. 

Медицинский каннабис обычно назначают пациентам при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов. 

Всего в Польше марихуана в медицинских целях в нужна примерно 300 тысячам пациентов. 

 

 
 
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Закон о легализации продажи марихуаны в медицинских целях вступил в силу в Польше еще в 2017 году. Однако продавать в аптеках её стали только с 17 января этого года.
 
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