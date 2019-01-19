В аптеках Польши продают марихуану по рецепту

Закон о легализации продажи марихуаны в медицинских целях вступил в силу в Польше еще в 2017 году. Однако продавать в аптеках её стали только с 17 января этого года.



Теперь граждане Польши могут по рецепту заказать необходимый для лечения препарат. Поставляет марихуану в Польшу канадская компания Spectrum Cannabis. Лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях. По оценкам, первой партии лечебной марихуаны хватит на месяц лечения 500 пациентов.



Медицинский каннабис обычно назначают пациентам при химиотерапии, для улучшения аппетита у больных СПИДом, а также против хронических болей и мышечных спазмов.



Всего в Польше марихуана в медицинских целях в нужна примерно 300 тысячам пациентов.