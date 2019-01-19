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Платных дорог в Беларуси стало больше
20.01.2019 — Разное | Пинский Вестник
> С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.
На Гродненской трассе платными стали два участка: с 57 до 134 километра, а также со 196 по 212 километр. Первый участок представляет собой реконструированную часть автодороги от поворота на Воложин, до границы Лидского района. Второй участок находится в Щучинском районе.
На дороге Минск-Молодечно-Нарочь платным стал участок с 12 по 32 километр. Он расположен в районе Заславля.
Общий список участков платных дорог в Беларуси (дорога, участки дороги, км):
M1 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки) 0 – 609
M2 Минск – Национальный аэропорт Минск 15 – 42
M3 Минск – Витебск 9 – 41
M4 Минск – Могилев 16 – 192
M5 Минск – Гомель 21 – 295
M6 Гродно – граница Польши (Брузги) – Щучин – Минск 12 – 134, 196 – 287
M7 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) 58 – 148
Р1 Минск – Дзержинск 8 – 35
Р21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно) 9 – 40, 42 – 52
Р23 Минск – Слуцк 10 – 100
Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 12 – 32
Р99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 16 – 89,
91–111, 121–148
граница Польши (Береставица) – Пограничный 0 – 6
Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1 726 километров. Платить за дороги в Беларуси обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС.
Уважаемые пользователи платных дорог! Не забывайте о том, что обязательство по внесению платы за проезд по расчетному сегменту возникает с момента выезда транспортного средства на проезжую часть платной дороги данного расчетного сегмента.
Хотелось бы пожелать всем перевозчикам быть законопослушными пользователями платной дороги.
Региональный отдел контроля на платных дорогах в г. Пинск
филиала транспортной инспекции по Брестской области
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С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница...
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