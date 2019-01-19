Платных дорог в Беларуси стало больше

С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

На Гродненской трассе платны

ми стали два участка: с 57 до 134 километра, а также со 196 по 212 километр. Первый участок представляет собой реконструированную часть автодороги от поворота на Воложин, до границы Лидского района. Второй участок находится в Щучинском районе.



На дороге Минск-Молодечно-Нарочь платным стал участок с 12 по 32 километр. Он расположен в районе Заславля.



Общий список участков платных дорог в Беларуси (дорога, участки дороги, км):



M1 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки) 0 – 609

M2 Минск – Национальный аэропорт Минск 15 – 42

M3 Минск – Витебск 9 – 41

M4 Минск – Могилев 16 – 192

M5 Минск – Гомель 21 – 295

M6 Гродно – граница Польши (Брузги) – Щучин – Минск 12 – 134, 196 – 287

M7 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) 58 – 148

Р1 Минск – Дзержинск 8 – 35

Р21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно) 9 – 40, 42 – 52

Р23 Минск – Слуцк 10 – 100

Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 12 – 32

Р99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 16 – 89,

91–111, 121–148

граница Польши (Береставица) – Пограничный 0 – 6



Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1 726 километров. Платить за дороги в Беларуси обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС.



Уважаемые пользователи платных дорог! Не забывайте о том, что обязательство по внесению платы за проезд по расчетному сегменту возникает с момента выезда транспортного средства на проезжую часть платной дороги данного расчетного сегмента.



Хотелось бы пожелать всем перевозчикам быть законопослушными пользователями платной дороги.

Региональный отдел контроля на платных дорогах в г. Пинск



филиала транспортной инспекции по Брестской области