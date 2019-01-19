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Платных дорог в Беларуси стало больше

20.01.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

  На Гродненской трассе платными стали два участка: с 57 до 134 километра, а также со 196 по 212 километр. Первый участок представляет собой реконструированную часть автодороги от поворота на Воложин, до границы Лидского района. Второй участок находится в Щучинском районе.

  На дороге Минск-Молодечно-Нарочь платным стал участок с 12 по 32 километр. Он расположен в районе Заславля. 

  Общий список участков платных дорог в Беларуси (дорога, участки дороги, км):

  M1 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки) 0 – 609
  M2 Минск – Национальный аэропорт Минск 15 – 42
  M3 Минск – Витебск 9 – 41
  M4 Минск – Могилев 16 – 192
  M5 Минск – Гомель 21 – 295
  M6 Гродно – граница Польши (Брузги) – Щучин – Минск 12 – 134, 196 – 287
  M7 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог) 58 – 148
  Р1 Минск – Дзержинск 8 – 35
  Р21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно) 9 – 40, 42 – 52
  Р23 Минск – Слуцк 10 – 100
  Р28 Минск – Молодечно – Нарочь 12 – 32
  Р99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 16 – 89, 
91–111, 121–148
  граница Польши (Береставица) – Пограничный 0 – 6

  Общая протяженность платных дорог в Беларуси составит 1 726 километров. Платить за дороги в Беларуси обязан коммерческий транспорт, а также легковые автомобили, зарегистрированные за пределами ЕАЭС.

  Уважаемые пользователи платных дорог! Не забывайте о том, что обязательство по внесению платы за проезд по расчетному сегменту возникает с момента выезда транспортного средства на проезжую часть платной дороги данного расчетного сегмента. 

  Хотелось бы пожелать всем перевозчикам быть законопослушными пользователями платной дороги.

  Региональный отдел контроля на платных дорогах в г. Пинск
   филиала транспортной инспекции по Брестской области
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  С 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница...
 
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