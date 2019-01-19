Для тех, кто любит боевые самолеты: обзор Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat — почти что единственная игровая серия, которая продается достаточно большими тиражами, и которая полностью посвящена воздушным боям на самых разных современных самолетах. Это игра буквально о том, как сесть на хвост врагу и пускать в него самонаводящиеся ракеты, иногда отвлекаясь на уничтожение наземных целей, дозаправку в воздухе и посадку на аэродроме. Причем, последние два упражнения необязательны.

Наша оценка: 8,5 из 10





Или другой пример. Помните миссию на палубном истребителе из Battlefield 3? Когда игрок садился в кокпит боевого самолета, взлетал с авианосца, рассекал кучевые облака и несколько минут сбивал другие самолеты? Так вот, Ace Combat вся про это.

Удивительно, но последняя номерная часть серии вышла больше десяти лет назад. С того времени появилось несколько ответвлений, но хорошим было только одно — Ace Combat: Assault Horizon про современную войну (там можно было сражаться прямо над московским Кремлем). После долгих пертурбаций авторы решили вернуться к корням и сделать игру в духе лучших частей с первых двух PlayStation. И это лучшее, что могло случиться.









Действие Ace Combat 7, как и всех номерных частей, происходит в альтернативной реальности, где материки расположены немного по-другому, а страны имеют узнаваемые черты, но называются совсем иначе. При этом, на вооружении каждого государства стоят вполне реальные самолеты — МиГи, «сушки», F-15 и многие другие.

Сюжет игры рассказывает об очередной войне, в которой важное место отведено воздушным боям. Мы играем за молчаливого пилота, который сражается против авиации королевства Эрузея, развязавшего войну. Параллельно с этим в красивых CG-роликах между миссиями авторы рассказывают историю еще трех персонажей: девушки-механика Аврил, летчика-испытателя Михаля и Розы, принцессы того самого королевства Эрузея. Поначалу связи между ними нет, но постепенно все линии переплетаются между собой.









«Магистральная» тема Ace Combat 7 — искусственный интеллект, который заменяет живых пилотов и действует в бою более эффективно.

Игрок часто будет встречать в воздухе БПЛА, ведь именно их королевство Эрузея активно использует в войне. В некоторых миссиях приходится сражаться против гигантских воздушных крепостей, несущих сотни беспилотников. Это выглядит очень круто, и ты понимаешь, что перенести действие в вымышленный мир — идея отличная.

С точки зрения игрового процесса, Ace Combat 7 — аркадный авиасимулятор. Самолетом относительно просто управлять с геймпада, он отзывчив и интуитивно понятен. Не нужно пугаться вида из кабины и всех этих датчиков — это не симулятор. Главное, приспособиться к тому, что действовать приходится в трех плоскостях, поэтому постоянные виражи и смелые маневры — важная часть игры.







Чтобы было совсем просто даже ребенку, есть упрощенная система управления и автопилот, который выравнивает самолет относительно земли.

Это совсем не значит, что пилотирование упрощено донельзя. Игра учитывает тягу и, если совсем снизить скорость, самолет начнет падать. Долго находиться в облаках тоже не стоит — кузов будет леденеть, а управляемость ухудшаться. Да и самонаводящиеся ракеты в условиях сильной облачности работают не так эффективно. Наконец, самолет может оказаться в зоне турбулентности: в этот момент нужно бороться за управление, потому что игрока носит из стороны в сторону.

В бою действия плюс-минус одинаковы в каждой миссии. Нам нужно либо уничтожить авиацию врага, либо разобраться с наземными целями (например, ПВО), либо сбить какую-нибудь летающую штуку, а для этого долго по ней стрелять.





В первом случае садимся противнику на хвост, захватываем его в прицел и выпускаем ракеты. На словах просто, но в реальности нам нужно не только следовать за своим визави, но еще и уклоняться от вражеских ракет. Уходить резко в сторону, растворяться в облаках или выпускать тепловые ловушки.

Для наземных объектов лучше использовать ракеты «воздух-земля». Но и тут не все так однозначно. Несмотря на то, что цели обычно не движутся, важно лететь так, чтобы не задеть какую-нибудь вышку и не рухнуть наземь. Ну и конечно, выполнять миссии приходится в самых разных условиях: во время бури, ночью над городом или уклоняясь от внимания радаров.





За выполнение миссий выдаются очки. Их можно тратить на покупку новых самолетов, вооружения для них и особых улучшений. Укомплектовывать свой самолет нужно перед каждой миссией в зависимости от задач.

Если с улучшениями все понятно — их можно поставить до восьми штук, и они улучшают разные характеристики — то с вооружением нужно подумать. Кроме базового существует один слот под особое. Это могут быть улучшенные ракеты «воздух-воздух» или варианты «воздух-земля». Если на миссии предполагается бомбить наземные цели, то понятно, что вешать на крылья.





Важно понимать, что Ace Combat 7 не пытается заигрывать с хардкорными любителями авиации, у которых на полке рядом с книгами по аэродинамике стоят модельки самолетов. Это игра для тех, кто в детстве, может быть, мечтал стать пилотом истребителя, но по какой-то причине стал менеджером по продажам.

Ace Combat 7 позволяет почувствовать себя в шкуре пилота. Взмыть в облака, разглядывая, как дождевые капли проносятся по стеклу. Среди солнечных лучей захватить в прицел противника, сесть ему на хвост и выпустить ракеты. Затем резко уйти в сторону на поиски новой жертвы. И даже не думать, за что отвечают все эти светящиеся экраны на приборной панели истребителя.