Несовершеннолетняя в Гомеле выпала из окна и погибла

Вечером 17 января в Гомеле погибла несовершеннолетняя горожанка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По предварительной информации, девушка выпала из окна пятого этажа жилого дома. "Гомельским городским отделом Следственного комитета в целях всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий", - проинформировала Мария Кривоногова.





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