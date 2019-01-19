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Несовершеннолетняя в Гомеле выпала из окна и погибла
20.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Вечером 17 января в Гомеле погибла несовершеннолетняя горожанка, сообщила
По предварительной информации, девушка выпала из окна пятого этажа жилого дома. "Гомельским городским отделом Следственного комитета в целях всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий", - проинформировала Мария Кривоногова.
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Вечером 17 января в Гомеле погибла несовершеннолетняя горожанка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова....
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