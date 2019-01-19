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Несовершеннолетняя в Гомеле выпала из окна и погибла

20.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Несовершеннолетняя в Гомеле выпала из окна и погибла

Вечером 17 января в Гомеле погибла несовершеннолетняя горожанка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По предварительной информации, девушка выпала из окна пятого этажа жилого дома. "Гомельским городским отделом Следственного комитета в целях всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий", - проинформировала Мария Кривоногова.


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Теги: Гомель
 
 
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Вечером 17 января в Гомеле погибла несовершеннолетняя горожанка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова....
 
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