Белорусская железная дорога подписала контракт с ЗАО "Штадлер Минск" на закупку электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Церемония подписания прошла сегодня в управлении Белорусской железной дороги. Свои подписи поставили заместитель начальника БЖД Владимир Балахонов и директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер.

В соответствии с контрактом Белорусская железная дорога до 2021 года приобретет 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ переменного тока с максимальной скоростью 160 км/ч. Поставка первого электропоезда запланирована на конец 2020 года. Для реализации инвестпроекта планируется привлечь кредитные ресурсы ведущих иностранных банков.

Как отметил на церемонии заместитель начальника БЖД, сегодняшнее событие является продолжением развития нового формата пассажирских перевозок, к внедрению которого Белорусская железная дорога приступила в 2010 году. Подписание контракта, по его словам, свидетельствует о перспективном развитии Белорусской железной дороги и ее готовности реализовывать важные социальные проекты, направленные на предоставление жителям и гостям страны транспортной услуги европейского уровня.

В свою очередь глава ЗАО "Штадлер Минск" сказал, что данный заказ означает для компании дальнейшее расширение присутствия Stadler на белорусском рынке. "Мы благодарны Белорусской железной дороге за проявленное доверие и уверенность в высоком качестве и надежности нашего современного подвижного состава", - подчеркнул он.

Базовой моделью для разработки новых электропоездов станут семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые успешно курсируют по Белорусской железной дороге с августа 2016 года по маршруту Минск-Гомель, рассказали в пресс-центре. Длина новых составов будет 92,96 м, ширина кузова - 3,48 м. В поезде предусмотрено 260 мест для сидения 1 и 2 класса. В зоне 1 класса (повышенной комфортности) - 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Зона 1 класса будет отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. В пассажирском салоне будут установлены кнопки вызова проводника. Предусмотрены места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса будут установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2".

Отличительной особенностью новых поездов станет наличие в пассажирском салоне автоматических систем (аппаратов) по продаже продуктов питания, горячих и прохладительных напитков. Каждое окно в новых поездах ЭПМ будет оснащено солнцезащитными рулонными шторами с фиксацией их в любом заданном положении. В поезде предусмотрено наличие 3 туалетных комплексов, один из которых - для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Информация о номерах вагонов и местах, а также информация, размещаемая на элементах управления для пассажиров, будет продублирована шрифтом Брайля. Также в поездах оборудованы места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

"В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа и перевозки трех велосипедов, - отметили в пресс-центре. - Электропоезда будут оборудованы системой беспроводного доступа к сети Интернет (WI-FI), а также системой усиления сигнала GSM".

Поставляемые поезда будут соответствовать всем требованиям техрегламентов Таможенного союза 001/2011. Использовать данные электропоезда планируется для перевозки пассажиров на наиболее востребованных электрифицированных участках БЖД.

Белорусская железная дорога сотрудничает с компанией "Штадлер" с 2010 года, когда был заключен первый контракт на поставку 10 современных электропоездов для городских линий. Первым маршрутом в этом проекте стал участок между станциями Минск-Пассажирский и Ждановичи, открытие постоянного движения на котором состоялось в 2011 году. Сегодня современные поезда городских линий ЭПг связывают столицу Беларуси с тремя городами-спутниками - Заславлем, Руденском и Смолевичами. До 2020 года планируется открыть движение до Дзержинска. Вторым этапом стала организация перевозки пассажиров в региональном сообщении бизнес-класса по маршруту Минск - Брест. В 2016 году состоялось открытие межрегиональных пассажирских перевозок бизнес-класса электропоездом ЭПМ InterCity по маршруту Минск - Гомель. Сегодня в Беларуси в городском, региональном и межрегиональном сообщении курсирует 18 современных электропоездов ЭПг, ЭПр и ЭПМ производства всемирно известного концерна Stadler.

Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.

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