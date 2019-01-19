Два белорусских курорта признаны лучшими в СНГ для зимнего отдыха

Силичи и Логойск признаны лучшими зимними курортами стран СНГ, делится российское аналитическое агентство "ТурСтат".

Рейтинг был составлен на основе интернет-опроса, который провели к Всемирному дню снега. В пятерку лучших попали курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

За Логойск и Силичи опрашиваемые отдали 32% голосов, за Шымбулак в Казахстане - 23%, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане - 16%. Курорт Цахкадзор в Армении собрал 8% голосов, Каракол в Кыргызстане - 6%, Чимган в Узбекистане - 5%.

Международная федерация лыжного спорта предложила отмечать каждое последнее воскресенье января Всемирным днем снега - день зимних видов спорта. Праздник отмечается с 2012 года.

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