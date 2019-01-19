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Вся красная. Завтра «покажут» беларуское Суперлуние

20.01.2019 11:21 — Разное | KYKY  
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Новость для любителей посмотреть в телескоп (и не только). Завтра, 21 января, очень раним утром в Беларуси можно будет увидеть полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года, пишет TUT.by, ссылаясь на Astrobel.ru.

«Находясь в фазе полнолуния Луна пересечет конус земной тени и не некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок»,  – пишут в Astrobel. Увидеть начало и кульминацию полного затмения можно из любой точки Беларуси. А вот окончание этого явления в стране вообще «не покажут». Этому помешает заход Луны за западный горизонт и, собственно, рассвет. 

Рассказываем, в какое время просыпаться и идти смотреть на луну: 

•    05.37 — начало полутеневого затмения Луны
•    06.34 — начало частного затмения Луны
•    07.41 — начало полного затмения Луны
•    08.12 — момент наибольшей фазы полного лунного затмения
•    08.43 — окончание полного лунного затмения (Луна низко над горизонтом)
•    09.15 — восход Солнца
•    09.24 — заход Луны за горизонт
•    09.51 — окончание частного лунного затмения (за горизонтом)
•    10.48 — окончание полутеневого лунного затмения (за горизонтом).

Следующее полное лунное затмение, видимое из Беларуси, состоится 7 сентября 2025 года. Ближайшее частное лунное затмение пройдет 16 июля этого года.

 
Теги: Новости
 
 
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Новость для любителей посмотреть в телескоп (и не только). Завтра, 21 января, очень раним утром в Беларуси можно будет увидеть полное лунное затмение, которое...
 
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