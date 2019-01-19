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Вся красная. Завтра «покажут» беларуское Суперлуние
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Новость для любителей посмотреть в телескоп (и не только). Завтра, 21 января, очень раним утром в Беларуси можно будет увидеть полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года,
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Новость для любителей посмотреть в телескоп (и не только). Завтра, 21 января, очень раним утром в Беларуси можно будет увидеть полное лунное затмение, которое...
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