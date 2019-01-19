Вся красная. Завтра «покажут» беларуское Суперлуние

Новость для любителей посмотреть в телескоп (и не только). Завтра, 21 января, очень раним утром в Беларуси можно будет увидеть полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года, пишет TUT.by, ссылаясь на Astrobel.ru.



«Находясь в фазе полнолуния Луна пересечет конус земной тени и не некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок», – пишут в Astrobel. Увидеть начало и кульминацию полного затмения можно из любой точки Беларуси. А вот окончание этого явления в стране вообще «не покажут». Этому помешает заход Луны за западный горизонт и, собственно, рассвет.



Рассказываем, в какое время просыпаться и идти смотреть на луну:



• 05.37 — начало полутеневого затмения Луны

• 06.34 — начало частного затмения Луны

• 07.41 — начало полного затмения Луны

• 08.12 — момент наибольшей фазы полного лунного затмения

• 08.43 — окончание полного лунного затмения (Луна низко над горизонтом)

• 09.15 — восход Солнца

• 09.24 — заход Луны за горизонт

• 09.51 — окончание частного лунного затмения (за горизонтом)

• 10.48 — окончание полутеневого лунного затмения (за горизонтом).



Следующее полное лунное затмение, видимое из Беларуси, состоится 7 сентября 2025 года. Ближайшее частное лунное затмение пройдет 16 июля этого года.

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