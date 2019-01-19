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На реконструкцию «Динамо» потратили $146 миллионов. И это не финальная цифра

20.01.2019 10:50 — Разное | KYKY  
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На этой неделе мы уже рассказывали вам, что на световые фигуры трактора и лосей было потрачено около миллиона долларов. Сегодня стало известно об еще одной бюджетной смете – журналисты узнали, сколько денег потратили на пятилетнюю реконструкцию стадиона «Динамо». 

В разные года назывались разные цифры, от 130 до 200 миллионов долларов. Но обе, как выяснилось, не правильные, пишет TUT.by. Все потому, что за время долгой реконструкции проект стадиона не раз меняли. В итоге у Беларуси появилась главная легкоатлетическая арена, которая дает возможность проводить серьезные футбольные матчи, потому что имеет четвертую категорию УЕФА.

Итак, сколько все это стоит
 
В инвестпрограмме Минска на 2019 год указано, что сметная стоимость работ на стадионе составляет почти 320 миллионов рублей или около 148 миллионов долларов. Но пока что потратили не все – «всего» 316 миллионов рублей или почти 146 миллионов долларов. И еще неизвестно, будут ли потрачены оставшиеся 2 миллиона долларов. 

Напомним, практически все работы по реконструкции стадиона финансировались за счет бюджета Минска. В июне 2019 года «Динамо» станет главной площадкой для проведения Европейских игр.

Фото: TUT.by 

 
Теги: Минск
 
 
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На этой неделе мы уже рассказывали вам, что на световые фигуры трактора и лосей было потрачено около миллиона долларов. Сегодня стало известно об еще одной...
 
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