|
На реконструкцию «Динамо» потратили $146 миллионов. И это не финальная цифра
>
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что на световые фигуры трактора и лосей было потрачено около миллиона долларов. Сегодня стало известно об еще одной бюджетной смете – журналисты узнали, сколько денег потратили на пятилетнюю реконструкцию стадиона «Динамо».
Фото: TUT.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе мы уже рассказывали вам, что на световые фигуры трактора и лосей было потрачено около миллиона долларов. Сегодня стало известно об еще одной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)