Белорусский гонщик выиграл серебро этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии

Белорусский гонщик Роман Тишков выиграла себеряную медаль на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии.



Фото: Белорусская федерация велоспорта

В омниуме победителем становится гонщик, набравший наибольшую сумму баллов по итогам четырех видов программы: скрэтча, темповой гонки, гонки на выбывание и гонки по очкам.

Перед последним видом 24-летний белорус набрал 104 балла, всего два очка уступая титулованному швейцарцу Клаудио Имхофу. По ходу гонки по очкам Тишков на некоторое время даже перехватил лидерство, но в концовке Имхоф все-таки вырвал победу, набрав 113 очков против 112 у Тишкова.

Отметим, что омниум является олимпийским видом велоспорта на треке.