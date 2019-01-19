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Умер двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин
Двукратный чемпион США в парном фигурном катании Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством, сообщила сестра покойного в своем аккаунте в Facebook.
Тело бывшего фигуриста, по информации издания USA Today, было найдено в доме Кафлина в Канзас-Сити. Согласно официальным данным, спортсмен проживал там ранее, а в настоящее время там постоянно находится его отец.
Кафлин выигрывал чемпионаты США в сезоне-2010/11 (в паре с Кейтлин Янковскас) и сезоне-2011/12 (в паре с Кейди Денни). Он участвовал с этими же партнершами в чемпионатах мира 2011 и 2012 годов, где занял шестое и восьмое места соответственно.
В последние годы спортсмен работал тренером и комментатором. В декабре 2018 года организация SafeSport, которая занимается борьбой с насилием, ограничила его возможность участвовать в спортивной деятельности. С чем это было связано, не уточняется. Ассоциация фигурного катания США также ввела в отношении Кафлина собственное наказание. Фигуристу было запрещено "участвовать в любой спортивной деятельности или соревнованиях в любом качестве".
В начале января издание USA Today сообщило, что Кафлин назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.
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Двукратный чемпион США в парном фигурном катании Джон Кафлин покончил жизнь самоубийством, сообщила сестра покойного в своем аккаунте в Facebook.
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