"Это выгодно". В Киеве пояснили покупку у Беларуси топлива, сделанного из российской нефти









«112 Украина» . «У нас нефти нет — это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Беларуси, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — заявил чиновник в эфире телеканала





При этом Тука особо отметил экономическую невыгодность закупки Украиной нефти в Европе. «У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?» — подытожил Тука.





Беларусь остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Украину. Хотя доля сократилась. Например, на рынке дизтоплива — с 39,6% до 33,1%,





В минувшую пятницу Александр Лукашенко заявил, что в его адрес поступают упреки об обеспечении Украины дизельным топливом для заправки боевых танков.









«В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок — бензинов и дизельного топлива — в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки? А наши объемы снижаются. Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать», — сказал глава государства.





4 января Министерство обороны Украины определило победителя тендера на поставку 15,5 тысячи тонн дизельного топлива арктической марки. Согласно паспортам качества, предоставленным победителем торгов, военному ведомству будет поставляться арктическое дизтопливо производства Мозырского НПЗ и Кременчугского НПЗ.