Александра Саснович покидает Australian Open









"Еврорадио" . Арина Соболенко продолжит выступление в парном разряде Australian Open. В паре с бельгийкой Элизе Мертенс она проведет поединок 1/8 финала против чешского дуэта Екатерина Синякова / Барбора Крейчикова, передает





Ранее из парного турнира выбыла белоруска Виктория Азаренко, которая вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы своей "напарницы", австралийки Эшли Барти. Во 2-м туре парного разряда выбыла белоруска Лидия Морозова, выступавшая в тандеме с японкой Сюко Аояма, а Вера Лапко покинула турнир после 1 тура (играла в паре с китаянкой Дуань Иньин.





В одиночном разряде Australian Open не осталось ни одной белоруски.