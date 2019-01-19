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Александра Саснович покидает Australian Open

20.01.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Белоруска Александра Саснович выбывает из открытого чемпионата Австралии по теннису. В 1/8 финала парного разряда она вместе с американкой Тейлор Таусенд уступила тандему из Тайваня — Чжань Юнжань и Чжань Хаоцин (5:7, 5:7).



Арина Соболенко продолжит выступление в парном разряде Australian Open. В паре с бельгийкой Элизе Мертенс она проведет поединок 1/8 финала против чешского дуэта Екатерина Синякова / Барбора Крейчикова, передает "Еврорадио".

Ранее из парного турнира выбыла белоруска Виктория Азаренко, которая вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы своей "напарницы", австралийки Эшли Барти. Во 2-м туре парного разряда выбыла белоруска Лидия Морозова, выступавшая в тандеме с японкой Сюко Аояма, а Вера Лапко покинула турнир после 1 тура (играла в паре с китаянкой Дуань Иньин.

В одиночном разряде Australian Open не осталось ни одной белоруски.

 
 
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Белоруска Александра Саснович выбывает из открытого чемпионата Австралии по теннису. В 1/8 финала парного разряда она вместе с американкой Тейлор Таусенд уступила...
 
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