Сколько миллионов долларов вложили в реконструкцию «Динамо» — названа сумма

"Солидарность" . Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2012 году и закончилась в 2018-ом. За это время проект претерпел ряд изменений и в итоге стал главной легкоатлетической ареной страны с возможностью проводить серьезные футбольные матчи, потому что объект имеет четвертую категорию УЕФА, пишет





Поначалу шла речь о 200 миллионах долларов, которые нужно потратить на реконструкцию, потом — о 130-ти. Но на выходе оказалась другая сумма.









Так в инвестпрограмме Минска на 2019 год указано, что сметная стоимость работ составляет почти 320,2 миллионов рублей или около 148,4 миллионов долларов по актуальному на сегодня курсу. На 1 января 2019 года в основной капитал вложено 316,2 млн рублей или почти 146,6 млн долларов инвестиций. Остаток — почти 4 миллиона рублей. Он, возможно, еще будет потрачен.





Практически все работы по реконструкции стадиона финансировались за счет бюджета Минска. В июне 2019 года «Динамо» станет главной площадкой для проведения Европейских игр.



