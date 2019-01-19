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В Минске ищут мужчину, укравшего сумку в ресторане

20.01.2019 12:19 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске ищут мужчину, укравшего сумку в ресторане
Следственный комитет РБ

Неизвестный украл сумку из ресторана на ул. Кальварийской в Минске около 16:00 25 ноября 2018 года.

Следствие установило, что мужчина вошел в помещение с двумя женщинами. Спустя некоторое время троица покинула заведение, при этом у мужчины в руке была сумка черного цвета, он сам шел без куртки. 

Через некоторое время в заведение вошли двое мужчин, которые передали администратору жетон с просьбой выдать им оставленную подозреваемым куртку. Граждан попросили немного подождать, затем они покинули заведение, сообщили в Следственном комитете.

В совершении преступления подозревается лицо, изображенное на фотографии. Две женщины, которые были с подозреваемым, а также двое мужчин, которые приходили за курткой, могут обладать информацией.

Правоохранители обращаются к лицам, располагающим сведениями об изображенных на фотографии людях, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 392 97 21, 389 55 55, 8 (044) 779 79 55. Анонимность гарантируется. 

В Минске ищут мужчину, укравшего сумку в ресторане
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Теги: Минск
 
 
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