В Минске ищут мужчину, укравшего сумку в ресторане

Неизвестный украл сумку из ресторана на ул. Кальварийской в Минске около 16:00 25 ноября 2018 года.

Следствие установило, что мужчина вошел в помещение с двумя женщинами. Спустя некоторое время троица покинула заведение, при этом у мужчины в руке была сумка черного цвета, он сам шел без куртки.

Через некоторое время в заведение вошли двое мужчин, которые передали администратору жетон с просьбой выдать им оставленную подозреваемым куртку. Граждан попросили немного подождать, затем они покинули заведение, сообщили в Следственном комитете.

В совершении преступления подозревается лицо, изображенное на фотографии. Две женщины, которые были с подозреваемым, а также двое мужчин, которые приходили за курткой, могут обладать информацией.