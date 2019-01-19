ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Кровавую" Луну можно будет увидеть 21 января

20.01.2019 12:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Зрелищное лунное затмение произойдет ночью 21 января по минскому времени. Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Луна зайдет в тень Земли, и Луна попадает в тень нашей планеты. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой. Это астрономическое явление называется "кровавой" Луной".

"В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение. Само по себе оно не столь уж редкое. Но предстоящее затмение будет отличать от остальных. В нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле)", - сообщили специалисты Белгидромета.

Начнется затмение в 3.34 по Всемирному времени, закончится в 6.51. Полная фаза, когда светимость Луны уменьшится в 10 тысяч раз, продлится с 4.41 до 5.43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5.12 - опять же по Всемирному времени.

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6.34.

В 7.41 Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли

Невозможно точно предсказать, какого оттенка будет "кровавая" Луна, темнее или светлее, так как цвет тени зависит от состояния атмосферы.

Следующее лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года, так что сейчас будет последнее затмение перед шестилетним перерывом.

За Луной наблюдают не только ученые, но и астрологи. Последние предупреждают о том, что это событие может спровоцировать людей на глобальные перемены. И советуют не поддаваться сиюминутным порывам, а особо тщательно взвешивать все за и против решений, которые будут возникать у вас в ближайшие несколько дней. Не встревайте в конфликты, не берите на себя слишком большую ответственность, старайтесь сохранять хорошее настроение.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зрелищное лунное затмение произойдет с 07.45 до 08.45 по минскому времени. Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Луна зайдет в тень Земли, и Луна попадает в тень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конор Макгрегор определился с новым соперником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика