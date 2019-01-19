"Кровавую" Луну можно будет увидеть 21 января

Зрелищное лунное затмение произойдет ночью 21 января по минскому времени. Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Луна зайдет в тень Земли, и Луна попадает в тень нашей планеты. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой. Это астрономическое явление называется "кровавой" Луной".

"В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение. Само по себе оно не столь уж редкое. Но предстоящее затмение будет отличать от остальных. В нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле)", - сообщили специалисты Белгидромета.

Начнется затмение в 3.34 по Всемирному времени, закончится в 6.51. Полная фаза, когда светимость Луны уменьшится в 10 тысяч раз, продлится с 4.41 до 5.43 минут. Максимальная фаза ожидается в 5.12 - опять же по Всемирному времени.

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6.34.

В 7.41 Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли

Невозможно точно предсказать, какого оттенка будет "кровавая" Луна, темнее или светлее, так как цвет тени зависит от состояния атмосферы.

Следующее лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года, так что сейчас будет последнее затмение перед шестилетним перерывом.

За Луной наблюдают не только ученые, но и астрологи. Последние предупреждают о том, что это событие может спровоцировать людей на глобальные перемены. И советуют не поддаваться сиюминутным порывам, а особо тщательно взвешивать все за и против решений, которые будут возникать у вас в ближайшие несколько дней. Не встревайте в конфликты, не берите на себя слишком большую ответственность, старайтесь сохранять хорошее настроение.