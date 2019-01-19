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Власти Бали могут ввести налог для туристов

20.01.2019 11:30 — Разное | Интерфакс  
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Власти индонезийского острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере $10 с человека, пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Straits Times. По данным Straits Times, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента еще в декабре прошлого года. Собранные средства планируется направить на решение экологических проблем и сохранение культурного наследия Бали.

Налог на иностранных туристов даст острову больше возможностей для развития, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Он подчеркнул, что налог не будет распространяться на индонезийцев.

Сейчас власти Бали решают, в какой форме взимать налог, отмечает газета. Рассматривается несколько вариантов: туристов могут обязать платить налог в аэропорту по прилете на остров или же он может быть включен в стоимость авиабилета.

 
 
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Власти индонезийского острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере $10 с человека, пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Straits Times. По данным...
 
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