Трамп предложил «разумный» компромисс, но…





Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.

Как писал портал Axios, предложения Трампа подготовили вице-президент Майкл Пенс и старший советник президента Джаред Кушнер.

Так, инициатива президента США подразумевает, в частности, выделение конгрессом 5,7 миллиарда долларов на строительство "физического барьера или стены" на границе с Мексикой. При этом предполагается, что в обмен некоторые категории мигрантов в США продлят статус.

Как пояснил Трамп, стена, о которой идет речь, не представляет собой сооружение из бетона "от моря до моря" длиною более трех тысяч километров. Он заявил, что в этом году просит добавить заграждения длиною не более 370 километров.

Кроме того, президент предложил выделить 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы, 805 миллионов долларов — на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Также предполагается дополнительно нанять 2750 пограничников и 700 судей по делам иммиграции.

План Трампа также содержит меры по защите детей иммигрантов, в том числе предполагается возможность подавать прошения об убежище в США за рубежом и программа по воссоединению семей.

Помимо этого, предлагается законодательно продлить на три года истекшее распоряжение Барака Обамы, по которому защиту от депортации получили 700 тысяч жителей США, которых нелегально ввезли в детском возрасте. Подразумевается и продлить статус защиты от депортации для граждан десяти стран: речь идет в основном о гражданах Гаити, Гондураса и Сальвадора.

"Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Президент при этом осудил оппонентов, которые, по его мнению, препятствуют компромиссу и отстаивают крайние воззрения.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси отвергла инициативу президента. Она заявила, что конгресс вряд ли примет эти предложения.

Напомним, что около четверти американских федеральных учреждений приостановили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета.Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп отказался подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и возведение стены, пишут РИА-НОВОСТИ.