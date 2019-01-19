ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Домик в деревне приносит доход: в Беларуси процветает агроэкотуризм

20.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Домик в деревне, который приносит доход. В Беларуси набирает популярность агротуризм. Все больше горожан проводят свои выходные в селе. За год усадьбы принимают сотни тысяч туристов. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова убедилась в этом.

Разве в городе увидишь такую зиму, не перестает удивляться Владимир Шалатонин. В агроусадьбу его однажды пригласила дочь. Теперь почти каждые выходные он проводит за городом на природе.

«Почистить лед, поиграть в хоккей, покататься на лошади, попариться в настоящей баньке. Это ничем не заменишь. Никакие прелести городской жизни не дадут столько эмоций, впечатлений», – уверен Шалатонин.

Отдыхать в белорусской деревне стали чаще и местные, и россияне. Уютные домики с камином, баня, рыбалка, прогулки по заснеженному лесу – спокойный или активный отдых по желанию в любое время года.

«Мы стараемся принимать людей, так как принимаем своих дорогих гостей, родственников. Это людям нравится. Они хотят, чтобы их встретили с душой, с удовольствием, чтобы с ними общались», – говорит хозяйка агроусадьбы Анна Наконечная.

Агроэкотуризм для Беларуси – бренд. И работать в этом бизнесе стало проще. Уже год отрасль живет по новым упрощенным правилам: налоговые льготы, меньше бумажной волокиты, больше возможностей. Нередко агроэкотуризм становится делом всей деревни и даже района.

«Мы сделали качественный скачок в этой области. Теперь мы можем взаимодействовать с западными туроператорами, которые могут привозить группы. Если несколько усадеб рядом, то можно расселить весь автобус. Это такой серьезный шаг вперед», – отметила председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Сейчас новые усадьбы появляются реже, рынок насыщен, количество переходит в качество. Летом владельцев деревенских домиков ждет новый экзамен – страна будет принимать вторые Европейские игры, туристы уже бронируют места.

Официально агроэкотуризм появился в Беларуси в 2002 году. Страна уже дважды, по мнению журнала National Ceographic, признавалась лучшей для такого отдыха.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За год усадьбы принимают сотни тысяч туристов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Говорили, что все в порядке». Минчанин через суд пытается выйти на льготную пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика