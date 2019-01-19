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Домик в деревне приносит доход: в Беларуси процветает агроэкотуризм
20.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Домик в деревне, который приносит доход. В Беларуси набирает популярность агротуризм. Все больше горожан проводят свои выходные в селе. За год усадьбы принимают сотни тысяч туристов. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова убедилась в этом.
Разве в городе увидишь такую зиму, не перестает удивляться Владимир Шалатонин. В агроусадьбу его однажды пригласила дочь. Теперь почти каждые выходные он проводит за городом на природе.
«Почистить лед, поиграть в хоккей, покататься на лошади, попариться в настоящей баньке. Это ничем не заменишь. Никакие прелести городской жизни не дадут столько эмоций, впечатлений», – уверен Шалатонин.
Отдыхать в белорусской деревне стали чаще и местные, и россияне. Уютные домики с камином, баня, рыбалка, прогулки по заснеженному лесу – спокойный или активный отдых по желанию в любое время года.
Сейчас новые усадьбы появляются реже, рынок насыщен, количество переходит в качество. Летом владельцев деревенских домиков ждет новый экзамен – страна будет принимать вторые Европейские игры, туристы уже бронируют места.
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За год усадьбы принимают сотни тысяч туристов.
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