Домик в деревне приносит доход: в Беларуси процветает агроэкотуризм

Домик в деревне, который приносит доход. В Беларуси набирает популярность агротуризм. Все больше горожан проводят свои выходные в селе. За год усадьбы принимают сотни тысяч туристов. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова убедилась в этом.

Разве в городе увидишь такую зиму, не перестает удивляться Владимир Шалатонин. В агроусадьбу его однажды пригласила дочь. Теперь почти каждые выходные он проводит за городом на природе.

«Почистить лед, поиграть в хоккей, покататься на лошади, попариться в настоящей баньке. Это ничем не заменишь. Никакие прелести городской жизни не дадут столько эмоций, впечатлений», – уверен Шалатонин.

Отдыхать в белорусской деревне стали чаще и местные, и россияне. Уютные домики с камином, баня, рыбалка, прогулки по заснеженному лесу – спокойный или активный отдых по желанию в любое время года.

«Мы стараемся принимать людей, так как принимаем своих дорогих гостей, родственников. Это людям нравится. Они хотят, чтобы их встретили с душой, с удовольствием, чтобы с ними общались», – говорит хозяйка агроусадьбы Анна Наконечная.

Агроэкотуризм для Беларуси – бренд. И работать в этом бизнесе стало проще. Уже год отрасль живет по новым упрощенным правилам: налоговые льготы, меньше бумажной волокиты, больше возможностей. Нередко агроэкотуризм становится делом всей деревни и даже района.

«Мы сделали качественный скачок в этой области. Теперь мы можем взаимодействовать с западными туроператорами, которые могут привозить группы. Если несколько усадеб рядом, то можно расселить весь автобус. Это такой серьезный шаг вперед», – отметила председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

Сейчас новые усадьбы появляются реже, рынок насыщен, количество переходит в качество. Летом владельцев деревенских домиков ждет новый экзамен – страна будет принимать вторые Европейские игры, туристы уже бронируют места.