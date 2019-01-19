Андрей Губин рассказал, к чему привело его тяжелое заболевание



Фото : Bruno Cervera on Unsplash

"Сегодня вечером"

сказал артист.добавил, что в последнее время, поэтому он старается избегать публику. Сейчас певец живет в Уфе и не работает, но надеется вернуться в студию и творить музыку. По его словам, он живет на те накопления, которые заработал в прошлом, однако уточнил, что денег хватит примерно на десять лет.Андрей Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода", однако в середине 2000-х артист пропал с экранов телевизоров. По словам самого певца, последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце, с тех пор он поет только в караоке. Как пишет, причиной ухода Губина со сцены стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.