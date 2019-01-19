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На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён

20.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вот такая неприятность произошла сегодня, 20 января 2019 года у водителя грузового автомобиля в Бресте на улице им. Брестских Дивизий (проезд в сторону Матросова).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62718.php

На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён

Движение затруднено - объезжают кто как может.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62718.php

На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён

Водители рекомендуют держаться правее - там можно с трудом, но протиснуться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62718.php

На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён

 
Теги: Брест
 
 
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Вот такая неприятность произошла сегодня, 20 января 2019 года у водителя грузового автомобиля в Бресте на улице им. Брестских Дивизий (проезд в сторону Матросова). ...
 
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