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На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён
20.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такая неприятность произошла сегодня, 20 января 2019 года у водителя грузового автомобиля в Бресте на улице им. Брестских Дивизий (проезд в сторону Матросова).
Движение затруднено - объезжают кто как может.
Водители рекомендуют держаться правее - там можно с трудом, но протиснуться.
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