На улице им. Брестских Дивизий развалился грузовик, проезд затруднён

Вот такая неприятность произошла сегодня, 20 января 2019 года у водителя грузового автомобиля в Бресте на улице им. Брестских Дивизий (проезд в сторону Матросова).



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Движение затруднено - объезжают кто как может.



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Водители рекомендуют держаться правее - там можно с трудом, но протиснуться.



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