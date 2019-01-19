На Гребном канале работает пункт проката - самое время для зимнего отдыха! Чо почём?

С 20 января 2019г. мы вновь возобновили работу пункта проката. При благоприятных погодных условиях на Брестском гребном канале традиционно готовится к эксплуатации лыжная трасса с искусственным снегом.



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В связи с благополучной естественной заснеженностью старт работы зимней трассы и пункта проката инвентаря в 2018 году осуществлен 17 декабря. В Новом 2019 году снег порадовал всерьез накануне Рождества, 5 января. Приглашаем вас дорогие брестчане и гости нашего славного города принять участие в запоминающейся прогулке на лыжах.

Режим работы лыжной трассы: ежедневно 10.00-22.00. Пункт проката осуществляет выдачу инвентаря до 20:00.

В преддверии Рождества Христова январь порадовал нас снегом. Не упускайте возможность интересно провести время всей семьей с пользой для своего здоровья: покататься на лыжах, санках.

Удобный для передвижения теплый костюм, шапочка-шарфик, непременно перчатки, не забудьте с собой термос с чаем и милости просим - добро пожаловать! Если же замерзнете, помните о том, что на базе спортивного комплекса вас ожидает гостеприимное кафе на первом этаже.

Вашему вниманию прейскурант на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг оказываемых ГСУСУ "Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле", в частности использования лыжной трассы на базе гребного канала.

Прокат лыж (совместно с лыжной трассой) - 1 час - 4,20 руб.

Прокат лыж детям до 16 лет (совместно с лыжной трассой) - 1 час - 3,20 руб.

Прокат лыж - день - 17,50 руб.

Прокат лыж - сутки - 23,30 руб.

Прокат лыж - уик-энд (пятница-воскресенье) - 41,30 руб.

Предоставление лыжной трассы - час - 1,05 руб.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62717.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62717.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62717.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62717.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62717.php

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Лыже-роллерная трасса с пунктом проката инвентаря, наряду с другими объектами инфраструктуры Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, построена в 2007 году. В непосредственной близости от гребного канала здесь обустроена для активного отдыха и занятий спортом большая территория с гостиницей на 100 мест, медицинско-восстановительным центром, плавательным и гребным бассейнами, фитнес-залом, тренажерным. Кафе находится на первом и втором этажах.