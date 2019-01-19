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Семашко: углубление экономической интеграции России и Беларусь может занять полтора-два года

20.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Об этом заявил ТАСС белорусский посол в РФ Владимир Семашко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62715.php

Семашко: углубление экономической интеграции России и Беларусь может занять полтора-два года

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение, — сказал он. — Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент [Александр Лукашенко] во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом».

«Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран», — отметил посол, отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы.

РФ и Беларусь ведут переговоры о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Минск хотел бы получить от Москвы компенсацию из-за ухудшения ситуации.

Главная задача

Семашко назвал приоритетом своей работы в Москве выправление отрицательного для Минска баланса внешней торговли между двумя странами.

«Президент Беларуси, по сути дела, поставил основной вопрос: надо все сделать для того, чтобы выправить резко отрицательное сальдо [взаимной торговли со стороны Беларуси]. У нас внешние долги составляют около 40% ВВП. Это еще не опасный уровень, но близко к этому, в основном, за счет того, что мы имеем отрицательное торговое сальдо с Россией», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, какие главные задачи перед ним поставил Александр Лукашенко.

«За первые 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо по сравнению с первыми 10 месяцами 2017 года выросло на $ 3,5 млрд за счет того, что нефть и нефтепродукты существенно подорожали. В случае реализации в полном объеме налогового маневра мы вынуждены будем переплачивать еще $ 3 млрд ежегодно», — отметил посол. «Что касается цены на газ, мы ставим вопрос о том, чтобы в конечном итоге, к моменту создания единого рынка энергоносителей в 2025 году, мы пришли к цене, близкой к российской», — добавил он.

С другой стороны, по словам дипломата, с целью минимизации отрицательного сальдо совместными усилиями необходимо решить проблему недискриминационного продвижения белорусского товара на российском рынке. «Это же не дело, когда российский Россельхознадзор вводит санкции, в результате чего уменьшились поставки нашей мясомолочной продукции на $ 650 млн, есть вопросы и с поставкой техники», — сказал Семашко.

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия, решая эти задачи, могут инициировать различные совместные проекты. По его словам, в качестве пилотных определены семь базовых предприятий: с российской стороны — Ростсельмаш, КАМАЗ, ГАЗ и Кировский тракторный завод, с белорусской — МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш. «Давайте проанализируем, в каких условиях они работают у нас и у вас, и создадим равные условия, через несколько лет оценим результаты их работы. В итоге выиграет конечный потребитель, а значит — и наши два государства в целом», — подчеркнул дипломат.

Углубление интеграции

Выход на решения по углублению экономической интеграции России и Беларусь может занять, «возможно, полтора-два года», заявил белорусский посол.

Как отметил Семашко, РФ и Беларусь должны в ближайшие годы работать сразу по нескольким направлениям, одно из основных — сотрудничество в рамках Союзного государства.

«Мы много уже сделали — в образовании, медицине, свободном передвижении граждан, по другим направлениям. Вместе с тем обе стороны признают, что есть определенные проблемы в экономической и социальной сферах. Для анализа выполнения договора, выработки предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции создана группа под сопредседательством министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого и министра экономического развития России Максима Орешкина», — сказал он.

«Нужно четко определиться, что из договора о создании Союзного государства 1999 года выполнено, что сделано не в полной мере, какие положения утратили актуальность, какие моменты, важные для союзной интеграции, наоборот, вовсе не отражены в этом документе либо нуждаются в детализации. Надо думать о плюсах и минусах введения единой валюты, единого эмиссионного центра, единого налогового кодекса. Но это все сложные вопросы», — констатировал Семашко.

«Так, например, что касается унификации налогообложения, нужно принимать во внимание, что у нас разная структура наполняемости бюджетов. У вас [в России] превалируют нефть и газ, у нас — производство, БелАЗ, МАЗ, МТЗ», — добавил он.

Владимир Семашко был назначен послом Беларуси в Москве в ноябре 2018 года. До этого он занимал посты министра энергетики Беларуси (2001−2003), первого заместителя премьер-министра Беларуси (2003−2014) и заместителя премьер-министра Беларуси (2014−2018).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Об этом заявил ТАСС белорусский посол в РФ Владимир Семашко. ...
 
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