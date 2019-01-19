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Волейболистки «Минчанки» впервые одержали две победы кряду в российской суперлиге

20.01.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» впервые с начала сезона одержали две победы подряд в суперлиге открытого чемпионата России. Всего же у белорусского клуба теперь 4 победы в 12 матчах.


Фото: cev.eu

20 января в Южно-Сахалинске «Минчанка» одолела дальневосточный «Сахалин».

«Сахалин» — «Минчанка» — 1:3 (21:25, 25:18, 25:23, 25:23).

Продолжительность матча — 1 час 46 минут.

В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Анна Гришкевич (20), Екатерина Сокольчик (15), Богдана Анисова (14), Дарья Володько (9), Надежда Столяр (9), Вера Саликова (5), Оксана Ковальчук (3).

У сахалинской команды самыми результативными стали Евгения Бочкарева (13 очков), Елена Лозюк (12), Марина Диброва (11).

С 13 очками в 12 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

«Сахалин» с 16 баллами в 13 поединках занимает 8-е место.

В следующем матче «Минчанка» 27 января на своей площадке принимает одного из лидеров турнира — «Динамо-Казань».


Фото: volley.ru
 
 
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Волейболистки «Минчанки» впервые с начала сезона одержали две победы подряд в суперлиге открытого чемпионата России.
 
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