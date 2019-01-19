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Теракт в сирийской столице: взрыв прогремел недалеко от квартала с правительственными учреждениями
Новости Сирии. Теракт в столице Сирии. На Южной кольцевой автодороге в Дамаске прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие и погибшие, их число пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всё произошло рано утром 20 января недалеко от квартала, в котором находятся правительственные учреждения. Сразу после взрыва неизвестные открыли стрельбу.
Все подъездные дороги к месту инцидента перекрыты, на месте работают экстренные службы. Сирийские власти уже объявили взрыв терактом.
Фото. Взрыв прогремел в Сирии
Фото. Взрыв прогремел в Сирии
Фото. Теракт в Дамаске
Фото. Теракт в Дамаске
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Новости Сирии. Теракт в столице Сирии. На Южной кольцевой автодороге в Дамаске прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие и погибшие, их число пока неизвестно,...
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