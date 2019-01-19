|
Каков политический курс Беларуси, о важном в медицине и как работают спасатели в районах. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси, доходчиво об интеграционных инициативах официального Минска, о вековом юбилее и традициях белорусской дипломатии.
Итак, главные темы уходящих семи дней в репортажах корреспондентов СТВ смотрите сегодня, 20 января, в 19.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каков политический курс Беларуси, о важном в медицине и как работают спасатели в районах. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси, доходчиво об интеграционных инициативах официального Минска, о вековом юбилее и традициях...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)