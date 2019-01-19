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Каков политический курс Беларуси, о важном в медицине и как работают спасатели в районах. Анонс программы «Неделя»

20.01.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси, доходчиво об интеграционных инициативах официального Минска, о вековом юбилее и традициях белорусской дипломатии.

Итак, главные темы уходящих семи дней в репортажах корреспондентов СТВ смотрите сегодня, 20 января, в 19.30.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Откровенно о внешнеполитическом курсе Беларуси, доходчиво об интеграционных инициативах официального Минска, о вековом юбилее и традициях...
 
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