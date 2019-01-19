|
Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением
Новости Беларуси. Утром 21 января жители Беларуси смогут наблюдать относительно редкое астрономическое явление – полное лунное затмение во время суперлуния. Длиться данная фаза будет около часа.
Как
Затмение спутника Земли состоится с 6:34 по 9:51 по мск. В это время Луна настолько приблизится к планете, что её видимый диаметр увеличится на 8%, таким образом это будет суперлуние.
Когда Луна начнёт уходить в тень, её всё равно можно будет различить, кроме того, она приобретёт оттенки от красного до красно-коричневого цветов. Оттенок будет зависеть от прозрачности атмосферы, поэтому невозможно предсказать точный цвет спутника Земли во время данного астрономического явления.
Ранее мы сообщали, что следующее суперлунее, которое произойдёт одновременно с лунным затмением, случится только через три года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 21 января жители Беларуси смогут наблюдать относительно редкое астрономическое явление – полное лунное затмение во время суперлуния....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)