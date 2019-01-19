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Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением

20.01.2019 13:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 21 января жители Беларуси смогут наблюдать относительно редкое астрономическое явление – полное лунное затмение во время суперлуния. Длиться данная фаза будет около часа.  

Как сообщает РИА Новости, затмение можно будет увидеть без специальных приборов, хотя лучше всего рассмотреть Луну получится при помощи телескопа с нейтральными фильтрами.  

Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением
Фото: vk.com/tvoyplanetary  

Затмение спутника Земли состоится с 6:34 по 9:51 по мск. В это время Луна настолько приблизится к планете, что её видимый диаметр увеличится на 8%, таким образом это будет суперлуние.  

Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением
Фото: vk.com/tvoyplanetary  

Когда Луна начнёт уходить в тень, её всё равно можно будет различить, кроме того, она приобретёт оттенки от красного до красно-коричневого цветов. Оттенок будет зависеть от прозрачности атмосферы, поэтому невозможно предсказать точный цвет спутника Земли во время данного астрономического явления.  

Повторится только через три года: 21 января суперлуние совпадёт с лунным затмением
Фото: vk.com/tvoyplanetary  

Ранее мы сообщали, что следующее суперлунее, которое произойдёт одновременно с лунным затмением, случится только через три года.  

Во время затмения спутник Земли будет в 10 тысяч раз тусклее обычного – здесь подробнее.  
 
 
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Новости Беларуси. Утром 21 января жители Беларуси смогут наблюдать относительно редкое астрономическое явление – полное лунное затмение во время суперлуния....
 
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