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Аварийное дерево угрожает жилому дому

20.01.2019 13:37 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Несколько недель назад в редакцию пришло письмо от Ольги Лицкевич из д.Липно. Сердобольная женщина не смогла остаться равнодушной к проблеме своей односельчанки. А дело в следующем. На приусадебном участке дома №16 стоит аварийно опасный сухой вяз, обрушившиеся ветви которого уже разбили крышу хозпостройки. 20-метровое дерево находится всего в 10-метрах от деревенского дома, грозиться упасть и раздавить его начисто…
«Хозяйка дома, инвалид 2-й группы, пенсия ее маленькая… В какие службы можно обратиться, чтобы удалить дерево, желательно на безвозмездной основе?», – интересуется в письме наша читательница. В районе услуги по удалению растительности предоставляются райотделом МЧС, Каменецкими ЖКХ и РЭС, частными лесозаготавливающими предприятиями. За счет собственных средств удалить могут и хозяйства, но при соблюдении важных формальностей.
Корреспондент «НК» обратилась с проблемным вопросом в РОЧС и Войский сельсовет. Председатель сельисполкома Виктор Михайловский и старший инженер ГОФ ГСПиЛЧСиГО РОЧС Геннадий Кохненко оперативно выехали в Липно, чтобы воочию оценить сложившуюся ситуацию.
Виктор Вальдемарович объяснил, что за счет собственных средств по заявлению владельца хозяйством действительно может быть удалено аварийное дерево, находящееся на придомовой территории. Но не в данном конкретном случае. Предварительно проконсультировавшись с дирекцией ОАО «Агро-Заречье», председатель сельсовета говорит, что в хозяйстве для проведения таких работ нет специально обученных специалистов и необходимой техники. А брать на себя ответственность в случае падения вяза на дом или травмирования работников – никто не будет.
Аварийное дерево угрожает жилому дому
Виктор Михайловский также обратился к индивидуальному предпринимателю. Андрей Пархоцик, осмотрев дерево, согласился, что задача непростая. В его штате также отсутствуют промышленные альпинисты, поэтому заниматься такой работой он не рискнет.
А вот Геннадий Кохненко говорит, что РОЧС поможет удалить злополучный вяз. Правда, такая услуга оказывается только на платной основе, независимо от того, дерево находится на приусадебном участке или за его пределами. В первом случае, когда требуется удалить «свое» дерево, никакие дополнительные разрешения не нужны. Достаточно написать заявление в райотдел МЧС. Во втором случае необходимо обратиться в сельсовет. Когда же рядом находится линия электропередач – нужно согласование с электриками, чтобы они «сняли» провода.
Сумма за услуги по удалению растительности варьируется в зависимости от размера дерева, потраченного времени и расходных материалов. Также «оплатить» придется дополнительную технику (коленчатый подъемник), вызванную из Бреста, если того потребуют обстоятельства. В нашем случае, удаление вяза райотделом по чрезвычайным ситуациям обойдется примерно в 100 рублей.
***
Мы связались напрямую с хозяйкой опасного вяза. Ирина Оксенюк, которая проживает в Бресте, говорит, что такую сумму за удаление дерева ей не потянуть. Остается надежда, что в районе найдутся и откликнуться специалисты, которые смогут помочь в решении возникшей проблемы. Тем более женщина готова отдать его «на дрова». Главное, чтобы сохранить в целости родительский дом, который дорог ее сердцу.
Анастасия ЯНКИНА.
Nasti_ona@bk.ru
Фото автора.
 
Теги: Брест
 
 
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Несколько недель назад в редакцию пришло письмо от Ольги Лицкевич из д.Липно. Сердобольная женщина не смогла остаться равнодушной к проблеме... Сообщение...
 
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