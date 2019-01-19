Минчане просят поощрить водителей общественного транспорта

Редкий случай: на сайте для петиций Petitions.by появилась инициатива , которая не решает проблемы и не отменяет какие-либо непопулярные решения властей. На этот раз авторы потребовали похвалить водителей столичного транспорта.

«На сегодняшний день в городе Минск сложилась на дорогах сложная ситуация: высокий уровень автомобилизации, ремонт путепроводов на МКАД, погода, дорожные работы – всё это негативно сказывается на городском трафике особенно на общественном транспорте. 19.01.2019 в столице были зафиксированы на видеодва случая, когда пассажирский автобус и троллейбус ушли в занос на прямом участке дороги.

Однако, благодаря профессиональным навыкам водителям общественного транспорта удалось не допустить ДТП, тем самым сберечь здоровье, а возможно и жизни людей, в том числе пассажиров.

В связи с вышеизложенным просим объявить благодарность всем водителям общественного транспорта города Минск, а отличившихся дополнительно поощрить».