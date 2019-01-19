

Владимир Семашко

При этом Владимир Семашко убежден в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, заявил ТАСС.

"К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение, - сказал посол. - Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом".

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то основания у появившихся в СМИ спекуляций об ухудшении отношений Москвы и Минска в последние месяцы, посол отметил:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Семашко: Российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран При этом Владимир Семашко убежден в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере.

"Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран". Беларусь и Россия ведут переговоры по вопросу о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ, пишет