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Йоханнес Бё выиграл масс-старт, опередив Эберхарда на 0,6 секунды
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
На последних километрах за победу боролись шесть биатлонистов, но Кристиансен, Вегер, Фуркад и Фийон-Майе поочередно отстали, оставив сражаться в решающем спринте лишь Бё-младшего (0+0+0+1) и австрийца Юлиана Эберхарда (0+1+0+1). В итоге норвежец все-таки вырвал победу с преимуществом в 0,6 секунды.
Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе (0+1+0+0).
Белорусские гонщики участия в масс-старте не принимали.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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