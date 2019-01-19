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Йоханнес Бё выиграл масс-старт, опередив Эберхарда на 0,6 секунды

20.01.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.


Фото: biathlonworld.com1

На последних километрах за победу боролись шесть биатлонистов, но Кристиансен, Вегер, Фуркад и Фийон-Майе поочередно отстали, оставив сражаться в решающем спринте лишь Бё-младшего (0+0+0+1) и австрийца Юлиана Эберхарда (0+1+0+1). В итоге норвежец все-таки вырвал победу с преимуществом в 0,6 секунды.

Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе (0+1+0+0).

Белорусские гонщики участия в масс-старте не принимали.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
 
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