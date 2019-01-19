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Что нельзя делать с двигателем при запуске в сильный мороз

20.01.2019 14:21 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Запуск автомобильного мотора - несложная процедура, с которой знакомы все водители. Но не многие знают, как заводить машину правильно, чтобы не навредить узлам и агрегатам двигателя. Особенно этот вопрос актуален для холодного времени года, когда на дворе стоят сильные морозы.


"Холодный" запуск двигателя – важные правила!

В теплую погоду, проблем с запуском двигателя, при условии, что все системы и агрегаты в автомобиле исправны, проблем не возникает. Вставил ключ в зажигание, провернул и поехали. Но зимой, при минусовой температуре, такая простая и незамысловатая процедура завода может сработать далеко не всегда, а иногда и стать основной причиной, по которой придется транспортировать свою "ласточку" на сервис при помощи эвакуатора. Чтобы этого не произошло, а ресурс двигателя и сопутствующих ему систем не снижался, опытные специалисты рекомендуют соблюдать несколько нехитрых правил.

Первое из них, которым многие водители часто пренебрегают, касается времени, которое должно пройти после поворота ключа зажигания в положение "ON". Категорически не рекомендуется запускать стартер сразу же, особенно в морозную погоду, если автомобиль простоял ночь на холоде. Необходимо дождаться пока все индикаторы на приборной панели сначала загорятся, а затем погаснут (большая часть из них). Как правило на это уходит 5-10 секунд.

В это время "организм" автомобиля пробуждается, а бензонасос успевает подкачать немного топлива, что существенно улучшит запуск мотора. На машинах с дизельным двигателем обязательно следует дождаться пока произойдет нагрев свечей накаливания и не погаснет соответствующий индикатор на панели.

На автомобилях с механической коробкой передач при минусовой температуре за бортом следует выжать педаль сцепления, прежде чем проворачивать ключ или нажимать на кнопку пуска "Start/Stop", которая присутствует на многих современных автомобилях.

Это позволяет существенно снизить нагрузку на двигатель и другие системы во время холодного старта, да и летом пренебрегать этим простым правилом не стоит. Дело в том, что при свободном сцеплении стартер, даже самый мощный может не справиться с нагрузкой, ведь ему придется вращать на морозе не только коленвал мотора, но и трансмиссионные шестерни и валы, которые в этот момент находятся в сильно загустевшем масле ввиду низкой ночной температуры.

Если запуск с выжатым сцеплением прошел успешно, но обороты двигателя заметно плавают или нестабильны, стоит подержать сцепление еще некоторое время, пока стрелка на тахометре не стабилизируется, но не в коем случае не подгазовывайте, ни на автомате, ни на ручной коробке, это крайне негативно влияет на двигатель в холод.

При полностью заряженном и исправном аккумуляторе, после соблюдения вышеперечисленных техник и наличия качественного топлива в баке машина должна без проблем завестись. Но если индикаторы гаснет, а стартер не крутит - значит пора менять АКБ или заряжать его в домашних условиях, если это возможно (батарея должна быть обслуживаемой). Но если ехать необходимо срочно, следует прикурить его и проехать без того, чтобы глушить мотор не менее 2-3 часов, чтобы он немного зарядился от штатного генератора.

Если освещение приборов в норме, стартер крутит, но запуска не происходит - выньте ключ из зажигания и выждите не менее 20 секунд перед повторной попыткой. Ни в коем случае нельзя "насиловать" стартер. Максимальное количество попыток не должно превышать 4-5 раз с обязательным временным интервалом между ними.


Прогревать или не прогревать?

Пожалуй, главное заблуждение в среде автолюбителей заключается в том, что многие уверены в необходимости прогревать двигатель после запуска на холостом ходу не менее 5-10 минут. На самом деле, это мнение ошибочно.

Инжекторный двигатель не требует прогрева, и достаточно от 30 секунд до нескольких минут, чтобы все узлы и системы пришли в норму и были полностью готовы к работе независимо от внешних климатических факторов. В момент прогревания мотора "на холодную" происходит его наибольший износ, кроме того в это время выхлоп автомобиля наиболее вреден для человека и окружающей среды.

Поэтому если у вас автомобиль с инжекторным типом двигателя, то после успешного старта, как только индикатор оборотов станет на отметку 0,8-1,1( в зависимости от конкретного типа мотора и мощности авто) сразу начинайте движение, но старайтесь избегать повышенных оборотов и резких подгазовок в течение 10-15 минут после начала поездки, это негативно влияет на работу цилиндро-поршневой группы мотора. Важно помнить, что чем плавней начнется работа двигателя, тем лучше будут реагировать все сопутствующие ему узлы и системы.

Тоже самое касается и автомобилей с дизельными двигателями, которые практически не нагреваются на холостом ходу и в целом требуют больше времени для прихода в оптимальное рабочее состояние. Именно поэтому, все современные иномарки на дизелях оснащены системой дополнительного подогрева уже с завода. Если таковых нет, то специалисты советуют приобрести и установить отдельные системы типа "Webasto", которые можно активировать за полчаса-час до поездки. При этом обращать особое внимание на обороты на дизеле не стоит, рабочую температуру подобные агрегаты как раз набирают именно под нагрузкой, особенно в зимнее время года.

И напоследок стоит сказать о качестве топлива. Зимой, лучше выбирать более качественный бензин с повышенным октановым числом и дополнительными присадками, тоже самое касается и дизельного топлива. Это позволит не только улучшить запуск двигателя, но поможет стабилизировать расход топлива, который в зимний период, как правило повышается.

 
 
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Запуск автомобильного мотора - несложная процедура, с которой знакомы все водители.
 
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