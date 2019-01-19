Если проснуться в 5, можно будет увидеть суперлуние



Суперлуние. Фото: "Astrobel"

Во время полного лунного затмения Луна приобретает необычное красноватый оттенок. Фото: «Astrobel»

Хронология полного лунного затмения в Беларуси:

Суперлуние – астрономическое явление, редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к планете Земля. Так как Луна вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, то в некоторых точках своей орбиты Луна оказывается то максимально близко (точка перигея орбиты) от Земли, то максимально далеко (точка апогея орбиты).

Одна из частичных фаз полного лунного затмения. Фото: «Astrobel»

Утром в понедельник Луна в фазе полнолуния пересечет конус земной тени и на некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок. Из любой части страны можно будет наблюдать начало полутеневого затмения и частичные фазы полного лунного затмения, сообщает страница «Astrobel». Окончание затмения белорусы уже не увидят по причине захода Луны за западный горизонт и наступления рассвета.05:37 – начало полутеневого затмения Луны06:34 – начало частного затмения Луны07:41 – начало полного затмения Луны08:12 – момент наибольшей фазы полного лунного затмения08:43 – окончание полного лунного затмения (Луна низко над горизонтом)09:15 – восход Солнца09:24 – заход Луны за горизонт09:51 – окончание частного лунного затмения (за горизонтом)10:48 – окончание полутеневого лунного затмения (за горизонтом)Одновременно с полным лунным затмением в ночь на понедельник можно будет наблюдать первое суперлуние в этом году.Луна совершает вокруг Земли один оборот за 29,5 суток и, время от времени, в пункте перигея орбиты происходит полнолуние, которое называют перигейным полнолунием или суперлунием.В момент суперлуния луна визуально выглядит больше, чем обычно – на 15%. Яркость диска увеличивается до 30%.Суперлуние можно наблюдать на Земле каждые 14 месяцев. Но несмотря на это, астрономы считают суперлуниями также ближайшие полнолуния – одно до (оно и состоится завтра) и одно после.Второе нынешнее суперлуние наступит 19 февраля, а третье – 21 марта.Следующее полное лунное затмение, которое можно будет увидеть с территории нашей страны, состоится 7 сентября 2025 года, а ближайшее частичное лунное затмение белорусы увидят в этом году 16 июля.