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Если проснуться в 5, можно будет увидеть суперлуние
Суперлуние. Фото: "Astrobel"
Утром в понедельник Луна в фазе полнолуния пересечет конус земной тени и на некоторое время приобретет необычный темно-красный оттенок. Из любой части страны можно будет наблюдать начало полутеневого затмения и частичные фазы полного лунного затмения, сообщает страница «Astrobel». Окончание затмения белорусы уже не увидят по причине захода Луны за западный горизонт и наступления рассвета.
Во время полного лунного затмения Луна приобретает необычное красноватый оттенок. Фото: «Astrobel»
Хронология полного лунного затмения в Беларуси:
05:37 – начало полутеневого затмения Луны
06:34 – начало частного затмения Луны
07:41 – начало полного затмения Луны
08:12 – момент наибольшей фазы полного лунного затмения
08:43 – окончание полного лунного затмения (Луна низко над горизонтом)
09:15 – восход Солнца
09:24 – заход Луны за горизонт
09:51 – окончание частного лунного затмения (за горизонтом)
10:48 – окончание полутеневого лунного затмения (за горизонтом)
Одновременно с полным лунным затмением в ночь на понедельник можно будет наблюдать первое суперлуние в этом году.
Суперлуние – астрономическое явление, редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к планете Земля. Так как Луна вращается вокруг Земли не по круговой, а по эллиптической орбите, то в некоторых точках своей орбиты Луна оказывается то максимально близко (точка перигея орбиты) от Земли, то максимально далеко (точка апогея орбиты).
Луна совершает вокруг Земли один оборот за 29,5 суток и, время от времени, в пункте перигея орбиты происходит полнолуние, которое называют перигейным полнолунием или суперлунием.
В момент суперлуния луна визуально выглядит больше, чем обычно – на 15%. Яркость диска увеличивается до 30%.
Одна из частичных фаз полного лунного затмения. Фото: «Astrobel»
Суперлуние можно наблюдать на Земле каждые 14 месяцев. Но несмотря на это, астрономы считают суперлуниями также ближайшие полнолуния – одно до (оно и состоится завтра) и одно после.
Второе нынешнее суперлуние наступит 19 февраля, а третье – 21 марта.
Следующее полное лунное затмение, которое можно будет увидеть с территории нашей страны, состоится 7 сентября 2025 года, а ближайшее частичное лунное затмение белорусы увидят в этом году 16 июля.
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21 января очередное полное лунное затмение совпадет с первым нынешнем суперлунием.
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