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YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде "Праздник"
Кадр из фильма
Вместо фильма появляется сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube». С чем связано удаление фильма, режиссер пока не знает.
Алексей Красовский опубликовал фильм на своем канале на YouTube 3 января. Ранее звучали призывы не давать картине прокатное удостоверение, а прокуратура начала проверку производства фильма. В связи с этим Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение на фильм.
Он отмечал, что премьера в интернете «лишает фильм фестивальной судьбы», а отсутствие прокатного удостоверения «делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии». Режиссер также говорил, что получал угрозы в связи с фильмом. В начале декабря он сообщил, что сотрудника съемочной группы «Праздника» вызвали на опрос в прокуратуру Петербурга, которая проверяет обстоятельства создания фильма.
В фильме Красовского «Праздник» рассказывается про живущую в блокадном Ленинграде «на особом положении» привилегированную семью, которая с гостями собирается встречать Новый год.
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Об этом сам режиссер написал в Фейсбуке.
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