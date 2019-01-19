

Кадр из фильма





Вместо фильма появляется сообщение:С чем связано удаление фильма, режиссер пока не знает.опубликовал фильм на своем канале на YouTube 3 января. Ранее звучали призывы не давать картине прокатное удостоверение, а прокуратура начала проверку производства фильма. В связи с этим Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение на фильм.Он отмечал, что премьера в интернете «лишает фильм фестивальной судьбы», а отсутствие прокатного удостоверения «делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии». Режиссер также говорил, что получал угрозы в связи с фильмом. В начале декабря он сообщил, что сотрудника съемочной группы «Праздника» вызвали на опрос в прокуратуру Петербурга, которая проверяет обстоятельства создания фильма.В фильме Красовского «Праздник» рассказывается про живущую в блокадном Ленинграде «на особом положении» привилегированную семью, которая с гостями собирается встречать Новый год.