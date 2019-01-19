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YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде "Праздник"

20.01.2019 14:10 — Разное | UDF  
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Кадр из фильма
YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Об этом сам режиссер написал в Фейсбуке.

Вместо фильма появляется сообщение: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube». С чем связано удаление фильма, режиссер пока не знает.


Алексей Красовский опубликовал фильм на своем канале на YouTube 3 января. Ранее звучали призывы не давать картине прокатное удостоверение, а прокуратура начала проверку производства фильма. В связи с этим Красовский решил не пытаться получить прокатное удостоверение на фильм.

Он отмечал, что премьера в интернете «лишает фильм фестивальной судьбы», а отсутствие прокатного удостоверения «делает невозможным выдвижение на профессиональные кинопремии». Режиссер также говорил, что получал угрозы в связи с фильмом. В начале декабря он сообщил, что сотрудника съемочной группы «Праздника» вызвали на опрос в прокуратуру Петербурга, которая проверяет обстоятельства создания фильма.

YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде "Праздник"

В фильме Красовского «Праздник» рассказывается про живущую в блокадном Ленинграде «на особом положении» привилегированную семью, которая с гостями собирается встречать Новый год.

 
 
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Об этом сам режиссер написал в Фейсбуке.
 
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