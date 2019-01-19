Валерий Соловей рассказал об истинном отношении Кремля к передаче Курил Японии



Фото: кадр из видео

Москва давно готова к передаче двух курильских островов Токио. Единственная проблема, считает политолог, - поведение Японии, чьё руководство дискредитирует уже запланированные шаги российских властей. Но сама передача может иметь положительные для России последствия.Российская правящая верхушка готова отдать Японии два острова – Шикотан и Хабомаи, но японцы ведут себя так, будто им уже отдали эти острова, поведал на. российский политолог и профессор МГИМО Валерий Соловей.Это плохо сказывается на массовом сознании, люди возмущаются «зачем мы должны передавать?». Помимо этого нет никаких гарантий того, что США не станут размещать свои военные базы на Курилах. Это серьезная проблема, которую надо решать.Но есть у соглашения и плюсы. Политолог уверен, что Россия может извлечь плюсы геополитического характера, постепенно сближаясь с Японией.Есть и страна, которая резко выступает против сближения России и Японии – это Китай. Он боится дружбы Москвы и Токио. Россия уже сейчас должна решать вопросы по сдерживанию Пекина.В целом соглашение сулит большие выгоды России, но из-за непроясненного вопроса о базах США отношение народа к возможному факту передачи не будет позитивным.