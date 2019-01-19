Вакансия с зарплатой Br 40 тыс. оказалась ошибкой

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Общереспубликанская база вакансий от Министерства труда и социальной защиты населения Беларуси предлагает место с зарплатой от Br 40 тыс. И вы никогда не догадаетесь, что это за работа.Это вакансия фельдшера в Столбцовской центральной районной больнице. Но в больнице новоявленного белорусского города миллионеров корреспондентапоспешили разочаровать: зарплату предлагают в 100 раз ниже: не Br 40 000, а только Br 400.заявила собеседница из больницы, которую поразили озвученные цифры.В результате вакансиями с самыми высокими зарплатами оказались позиции директора и его заместителя в товариществе «Базтрансбуд», здесь обещают от Br 7000. При этом кандидаты должны иметь высшее образование, стаж работы в строительной отрасли от 15 лет, в том числе за рубежом. Должны разбираться в строительном рынке и, среди прочего, свободно говорить по-английски и по-литовски.В спину этим вакансиям дышат предложения занять должность начальника управления по вопросам качества и начальника производства от компании «Нативита» – от Br 6990. И предлагаются такие заработки… в городе Бешенковичи Витебской области. Если у вас есть опыт работы на фармакологических предприятиях, вы разбираетесь в европейском GMP (не знаете, что это такое, тогда вакансия наверное не для вас) и разговариваете по-английски, можете паковать чемоданы.Что интересно, менее года назад в Бешенковичском районе средняя зарплата была только Br 550, или в 12 раз меньше, чем предлагают сейчас. На сегодняшний день в районе есть еще три вакансии с зарплатой Br 1000–1500, четыре – на сумму Br 700–900, все остальные должности менее оплачиваемые. Так, на четырех вакансиях предлагают зарплату Br 500–610, на 26 – Br 400–500 и на 24 – Br 300–400. Юрист с высшим образованием в поселке Бочейково может рассчитывать на зарплату от Br 329,97.Согласно подсчетам Белстата, по итогам ноября 2018 года зарплаты менее Br 800, получили на руки около 54,6% населения Беларуси. Более Br 1000 имеет только 29,5% белорусов. Около 20% граждан страны живут на доходы Br 600–800. Зарплату ниже минимальной, которая в прошлом году составляла Br 305, в Беларуси получили 3% работников.По официальным данным, 1 декабря 2018 года в Беларуси в качестве безработных были зарегистрированы 14,2 тыс. человек. Это не полное количество тех, кто, даже по официальным данным, остается без работы. Для сравнения: за 2017 год количество безработных в Беларуси согласно методологии Международной организации труда составило 293,4 тыс. человек. При этом зарегистрированных безработных было почти в 13 раз меньше – 22,9 тыс.