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8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?

20.01.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Ровно неделю назад в Испании двухлетний мальчик провалился в стометровый колодец. Попытки спасти ребёнка продолжаются до сих пор.  

Как сообщалось ранее, в операции по спасению участвуют не только сотрудники местного МЧС, но также инженеры, геологи и военные. Сперва мальчика пытались найти при помощи спущенной в колодец камеры, но не получилось.  

Сейчас роются вертикальные и горизонтальные тоннели, работы, на которые обычно уходит несколько месяцев, выполняются за несколько дней. Несмотря на то, что шансы малыша выжить малы, люди не теряют надежды.  

8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?
Фото: Enterprise news and pictures  

На самом деле это не единственный подобный случай. Есть несколько аналогичных примеров, как с хорошим окончанием событий, так и с плохим.  

Первый пример широко известен, это гибель шестилетнего Альфредо Рампи в 1981 году в Италии. Мальчик гулял на улице и провалился в колодец. Сперва он находился на глубине около 20 метров. К нему пытались спустить доску, чтобы ребёнок схватился за неё, но доска застряла, полностью перекрыв доступ к Рампи.  

Далее было бурение и попытки спустить к мальчику худого человека, который смог бы схватить Альфредо, чтобы их обоих подняли на поверхность. Однако первый доброволец не пролез, а из-за бурения ребёнок соскользнул значительно глубже – до 61 метра.  

В итоге Рампи погиб, а его тело подняли на поверхность только спустя 31 день. За попытками спасения Рампи наблюдали более 20 миллионов человек, и эта история получила широкое отражение в культуре.  

Второй пример менее известен. В 2012 году в Индии девочка по имени Махи 4 или 5 лет провалилась в колодец на глубину 20 м. Спасательная операция длилась 85 часов, так много времени потребовалось из-за твёрдого скального грунта. В шахту закачивался кислород, чтобы ребёнок мог дышать. Махи достали из-под земли живой, однако в больнице девочка скончалась.  

Третья история произошла в Техасе в 1987 году. Полуторагодовалая Джессика Макклюр упала в колодец неподалёку от дома своей тёти. Девочка вывихнула обе ноги и находилась под землёй около 58 часов. Операция по вызволению малышки транслировалась по тв. Позже на основе этой истории был выпущен фильм.  

В итоге Макклюр не просто спасли. Врачи смогли даже восстановить кровообращение в ногах маленькой пациентки, поэтому ампутировать конечности не потребовалось, дело ограничилось парой шрамов. К слову, сейчас Джессика жива, здорова, замужем и у неё двое детей.  

8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?
Фото: GodUpdates  

Четвёртая история произошла в Китае в 2017 году. Мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев гулял вместе с бабушкой и дедушкой. В определённый момент ребёнок провалился в колодец диаметром 30 см на глубину 45,7 метров. Местные сотрудники МЧС сработали исключительно оперативно и за 10 часов смогли поднять ребёнка на поверхность. Во время спасательной операции малыша обеспечивали водой, едой и кислородом. В итоге он был доставлен в больницу, где пошёл на поправку.  

8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?
Фото: Imaginechine / REX / Shutterstock
 
 
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Новости Испании. Ровно неделю назад в Испании двухлетний мальчик провалился в стометровый колодец. Попытки спасти ребёнка продолжаются до сих пор.   Как...
 
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