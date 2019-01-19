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8 день продолжается спасение 2-летнего мальчика. Четыре аналогичные истории: есть ли шанс выжить?
Новости Испании. Ровно неделю назад в Испании двухлетний мальчик провалился в стометровый колодец. Попытки спасти ребёнка продолжаются до сих пор.
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Сейчас роются вертикальные и горизонтальные тоннели, работы, на которые обычно уходит несколько месяцев, выполняются за несколько дней. Несмотря на то, что шансы малыша выжить малы, люди не теряют надежды.
На самом деле это не единственный подобный случай. Есть несколько аналогичных примеров, как с хорошим окончанием событий, так и с плохим.
Первый пример широко известен, это гибель шестилетнего Альфредо Рампи в 1981 году в Италии. Мальчик гулял на улице и провалился в колодец. Сперва он находился на глубине около 20 метров. К нему пытались спустить доску, чтобы ребёнок схватился за неё, но доска застряла, полностью перекрыв доступ к Рампи.
Далее было бурение и попытки спустить к мальчику худого человека, который смог бы схватить Альфредо, чтобы их обоих подняли на поверхность. Однако первый доброволец не пролез, а из-за бурения ребёнок соскользнул значительно глубже – до 61 метра.
В итоге Рампи погиб, а его тело подняли на поверхность только спустя 31 день. За попытками спасения Рампи наблюдали более 20 миллионов человек, и эта история получила широкое отражение в культуре.
Второй пример менее известен. В 2012 году в Индии девочка по имени Махи 4 или 5 лет провалилась в колодец на глубину 20 м. Спасательная операция длилась 85 часов, так много времени потребовалось из-за твёрдого скального грунта. В шахту закачивался кислород, чтобы ребёнок мог дышать. Махи достали из-под земли живой, однако в больнице девочка скончалась.
Третья история произошла в Техасе в 1987 году. Полуторагодовалая Джессика Макклюр упала в колодец неподалёку от дома своей тёти. Девочка вывихнула обе ноги и находилась под землёй около 58 часов. Операция по вызволению малышки транслировалась по тв. Позже на основе этой истории был выпущен фильм.
В итоге Макклюр не просто спасли. Врачи смогли даже восстановить кровообращение в ногах маленькой пациентки, поэтому ампутировать конечности не потребовалось, дело ограничилось парой шрамов. К слову, сейчас Джессика жива, здорова, замужем и у неё двое детей.
Четвёртая история произошла в Китае в 2017 году. Мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев гулял вместе с бабушкой и дедушкой. В определённый момент ребёнок провалился в колодец диаметром 30 см на глубину 45,7 метров. Местные сотрудники МЧС сработали исключительно оперативно и за 10 часов смогли поднять ребёнка на поверхность. Во время спасательной операции малыша обеспечивали водой, едой и кислородом. В итоге он был доставлен в больницу, где пошёл на поправку.
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Новости Испании. Ровно неделю назад в Испании двухлетний мальчик провалился в стометровый колодец. Попытки спасти ребёнка продолжаются до сих пор. Как...
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