Полное лунное затмение можно будет увидеть в ночь на 21 января

Суперлуна в тени Земли. Предстоящей ночью над Северным полушарием можно будет наблюдать полное лунное затмение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пик астрономического явления в наших широтах придется на 7 часов 41 минуту.

Для января это достаточно редкое событие. Предыдущее лунное затмение в этом месяце было 18 лет назад, а следующее посреди календарной зимы ожидается лишь в 2047 году.











