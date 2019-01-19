При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали

Новости Франции. Трагедия во французских Альпах. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще не менее 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в здании, где проживали около 60 сезонных работников. Оно расположено в центральной части Куршевеля. Всех жильцов здания эвакуировали, спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители выясняют, что стало причиной трагедии.



