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При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали

20.01.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Трагедия во французских Альпах. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще не менее 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в здании, где проживали около 60 сезонных работников. Оно расположено в центральной части Куршевеля. Всех жильцов здания эвакуировали, спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители выясняют, что стало причиной трагедии.

При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали

При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека
При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека
При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека

 
 
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Новости Франции. Трагедия во французских Альпах. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще не менее 14 пострадали, сообщили в программе...
 
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