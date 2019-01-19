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При пожаре на курорте Куршевель погибли 2 человека, не менее 14 пострадали
Новости Франции. Трагедия во французских Альпах. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще не менее 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул в здании, где проживали около 60 сезонных работников. Оно расположено в центральной части Куршевеля. Всех жильцов здания эвакуировали, спасатели ликвидировали пожар. Правоохранители выясняют, что стало причиной трагедии.
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека
Фото. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека
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Новости Франции. Трагедия во французских Альпах. При пожаре на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека, еще не менее 14 пострадали, сообщили в программе...
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