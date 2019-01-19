ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76

20.01.2019 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Мексики. Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки человек числятся пропавшими без вести. Последние могут оказаться погибшими во время чрезвычайно мощных взрыва и пожара.

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76

Напомним, трагедия произошла на месте нелегальной врезки в трубопровод. Взрыв прогремел в момент, когда люди с канистрами занимались незаконным сбором топлива.

Новое правительство Мексики с начала 2019 года реализует стратегию борьбы с хищениями горючего. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам, перейдя на доставку цистернами, а на все нефтеперегонные заводы и объекты системы транспортировки были введены войска.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мексики. Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки человек числятся пропавшими без...
 
Новости дня
Новости разные
 
У казахов появится собственный автомобильный бренд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика