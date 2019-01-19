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97-летний муж Елизаветы II попал в ДТП, но всё равно не начал пристёгиваться

20.01.2019 16:11 — Разное | KYKY  
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Герцог Эдинбургский принц Филипп, который по совместительству муж правящей королевы Елизаветы, 17 января попал в ДТП. Это произошло неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк – машина принца Филиппа перевернулась, он сам не пострадал. Женщина, которая была во второй машине, сказала, что она сильно не пострадала, но королевская семья не извинилась.

Спустя два дня Филипп Маунтбеттен вновь попал в новостные сводки: полиция Нортфолка заметила, что он ездит без ремня безопасности. Фото принца за рулём без ремня опубликовало издание Daily Mail. 

По словам полицейских, они провели с Филиппом беседу о правилах безопасности. По английским законам, если бы его остановили, то заставили бы выплатить штраф в 100 фунтов (примерно 130 долларов). В случае рассмотрения дела судом штраф может вырасти до 500 фунтов (примерно 650 долларов).

 
 
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Герцог Эдинбургский принц Филипп, который по совместительству муж правящей королевы Елизаветы, 17 января попал в ДТП. Это произошло неподалеку от королевского...
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
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Заря над Неманам
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