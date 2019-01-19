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Кривко принимает участие в гонке с массовым стартом. Онлайн

20.01.2019 16:28 — Разное | Tut.by  
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Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершится гонкой с массовым стартом у женщин.


Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Беларусь будет представлена в гонке одной биатлонисткой. Под номером 10 на старт выйдет Ирина Кривко.

Самое массовое представительство у Германии — шесть биатлонисток. При этом ни одна из них не входит в топ-10 общего зачета.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершится гонкой с массовым стартом у женщин.
 
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