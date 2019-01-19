Кривко принимает участие в гонке с массовым стартом. Онлайн

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершится гонкой с массовым стартом у женщин.



Фото: Денис Костюченко, Белорусская федерация биатлона

Беларусь будет представлена в гонке одной биатлонисткой. Под номером 10 на старт выйдет Ирина Кривко.

Самое массовое представительство у Германии — шесть биатлонисток. При этом ни одна из них не входит в топ-10 общего зачета.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.