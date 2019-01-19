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В Лиде из-за короткого замыкания электропроводки горел автомобиль «Опель-Астра»

20.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде из-за короткого замыкания электропроводки горел автомобиль «Опель-Астра»

18 января в 20-31 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля «Опель-Астра» на неохраняемой автостоянке по улице Варшавской в Лиде.

В результате повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке), сообщает МЧС.

 
 
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18 января в 20-31 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля «Опель-Астра» на неохраняемой автостоянке по улице Варшавской в Лиде. В результате повреждено...
 
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