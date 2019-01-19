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На Брестчине отметили День спасателя
20.01.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси 19 января отметили День спасателя. Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника работников
В областном и районных центрах региона чествовали лучших спасателей, выражали слова искренней признательности ветеранам пожарной аварийно-спасательной службы, тем, кто стоял у истоков создания современной мощной структуры – Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Слова поздравления звучали из уст руководителей органов власти, представителей различных организаций. В честь праздника были организованы концерты, многие спасатели, недавно влившиеся в ряды
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В Беларуси 19 января отметили День спасателя. Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника работников МЧС состоялись и на Брестчине. В...
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