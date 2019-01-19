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На Брестчине отметили День спасателя

20.01.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси 19 января отметили День спасателя. Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника работников МЧС состоялись и на Брестчине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя

В областном и районных центрах региона чествовали лучших спасателей, выражали слова искренней признательности ветеранам пожарной аварийно-спасательной службы, тем, кто стоял у истоков создания современной мощной структуры – Министерства по чрезвычайным ситуациям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя

Слова поздравления звучали из уст руководителей органов власти, представителей различных организаций. В честь праздника были организованы концерты, многие спасатели, недавно влившиеся в ряды МЧС, произнесли слова присяги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

На Брестчине отметили День спасателя

 
 
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В Беларуси 19 января отметили День спасателя. Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника работников МЧС состоялись и на Брестчине. В...
 
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