На Брестчине отметили День спасателя

В Беларуси 19 января отметили День спасателя. Торжественные мероприятия в честь профессионального праздника работников МЧС состоялись и на Брестчине.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:





В областном и районных центрах региона чествовали лучших спасателей, выражали слова искренней признательности ветеранам пожарной аварийно-спасательной службы, тем, кто стоял у истоков создания современной мощной структуры – Министерства по чрезвычайным ситуациям.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:





Слова поздравления звучали из уст руководителей органов власти, представителей различных организаций. В честь праздника были организованы концерты, многие спасатели, недавно влившиеся в ряды МЧС , произнесли слова присяги.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62720.php

Читать полностью в источнике с фото:



