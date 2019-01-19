В 2019 году белорусов оштрафуют на 100 млн рублей

Поступления от штрафов в доходах бюджета Беларуси на 2019 год запланированы в сумме 100 млн рублей, что составляет 4,8% в структуре неналоговых доходов, следует из версии белорусского бюджета «для граждан», опубликованной Министерством финансов.



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В целом доходы запланированы в сумме 23,7 млрд рублей, расходы — 22 млрд рублей.

При этом налоговые доходы бюджета на 2019 год формируются за счет налога на добавленную стоимость — 8,7 млрд рублей, доходов от внешнеэкономической деятельности — 4,4 млрд рублей, акцизов — 2,4 млрд рублей, налога на прибыль — 1,7 млрд рублей, иных налоговых доходов — 1,2 млрд рублей.

Неналоговые доходы бюджета на этот год составят 2,8 млрд рублей и включают доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, — 1,7 млрд рублей, доходы от осуществления приносящей доходы деятельности — 0,4 млрд рублей, штрафы — 0,1 млрд рублей, прочие неналоговые доходы — 0,6 млрд рублей.

Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета планируется в сумме 1,7 млрд рублей и в полном объеме будет направлен на погашение части государственного долга.

Законом о республиканском бюджете предусматривается, что поступающие в 2019 году в бюджет доходы, превышающие в целом запланированные годовые объемы, будут направлены в резервный фонд президента, отмечает БелаПАН.