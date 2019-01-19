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В Ташкенте нашли клад стоимостью более миллиона долларов
20.01.2019 16:29 — Разное | Ежедневник
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Как пишет издание
Клад удалось найти в скрытом помещении, расположенном под подвалом здания.
Специалисты обнаружили в том числе экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, а также дворянам и ученым, переселившимся из Европы и Санкт-Петербурга.
Среди находок — золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.
Отмечается, что некоторые вещи передадут на реставрацию специалистам из Германии и Польши, сообщают
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Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион...
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