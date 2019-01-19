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В Ташкенте нашли клад стоимостью более миллиона долларов

20.01.2019 16:29 — Разное | Ежедневник  
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В Ташкенте нашли клад стоимостью более миллиона долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.

Как пишет издание  kun.uz, предметы считались утраченными 80 лет.

Клад удалось найти в скрытом помещении, расположенном под подвалом здания.

Специалисты обнаружили в том числе экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, а также дворянам и ученым, переселившимся из Европы и Санкт-Петербурга.

Среди находок — золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.

Отмечается, что некоторые вещи передадут на реставрацию специалистам из Германии и Польши, сообщают РИА-Новости. 

 
 
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Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион...
 
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