В Ташкенте нашли клад стоимостью более миллиона долларов





Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.

Как пишет издание kun.uz , предметы считались утраченными 80 лет.

Клад удалось найти в скрытом помещении, расположенном под подвалом здания.

Специалисты обнаружили в том числе экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкенте и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, а также дворянам и ученым, переселившимся из Европы и Санкт-Петербурга.

Среди находок — золотой микроскоп XIX века, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги, рукописи, редкие картины и иконы.

Отмечается, что некоторые вещи передадут на реставрацию специалистам из Германии и Польши, сообщают РИА-Новости.