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Беларусь просит Украину прекратить антидемпинговое расследование в отношении поставок соли

20.01.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Минск надеется на прекращение Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта соли поваренной выварочной сорта экстра. На уходящей неделе по этому поводу в Киеве состоялись двусторонние консультации, сообщается на сайте посольства Беларуси в Украине.

От Беларуси в консультациях приняли участие представители МИД, госконцерна «Белгоспищепром», посольства Беларуси в Украине, ОАО «Мозырьсоль».

Белорусская сторона акцентировала внимание на достигнутых в рамках первого Форума регионов Беларуси и Украины главами двух государств договоренностях провести совместную предметную работу по урегулированию вопросов взаимного доступа товаров на рынки Беларуси и Украины и устранению барьеров в двусторонней торговле.

В развитие этих договоренностей 20 декабря 2018 года в Минске проведены двусторонние консультации по вопросам применения защитных мер во взаимной торговле.

Решение Украины не продлевать с 2 ноября 2018 года действие антидемпинговой пошлины на импорт белорусского шифера позитивно воспринято Минском и соответствует интересам, в том числе, украинских потребителей, говорится в сообщении посольства.

В этой связи в дипмиссии считают, что введение на фоне динамично развивающегося двустороннего торгово-экономического диалога новых ограничительных мер станет «сдерживающим фактором в дальнейшем наращивании взаимного товарооборота».


Белорусская сторона выразила надежду, что «окончательное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины будет взвешенным и конструктивным».

Украинское ведомство начало антидемпинговое расследование по поставкам белорусской соли в ноябре 2017 года после поступления жалобы от компании «Руссоль-Украина».

В жалобе указано, что поставки белорусской соли «могли осуществляться по демпинговым ценам, поскольку экспортные цены были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Республики Беларусь». А поставки осуществлялись в таких объемах и на таких условиях, что это «могло привести к причинению вреда национальному товаропроизводителю».

 
Теги: Минск
 
 
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Минск надеется на прекращение Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта соли поваренной выварочной сорта экстра. На уходящей неделе по этому...
 
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